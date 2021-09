Martín Lasarte no se aleja de las cuentas para el Mundial: "La calculadora la necesitamos, pero también otros"

La fecha triple de la Eliminatoria Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 puede marcar el camino de la selección chilena en el futuro y para sus aspiraciones. Por lo mismo, los duelos ante Brasil, Ecuador y Colombia pueden hacer que volvamos a jugar con la bien querida calculadora, una que siempre nos ha acompañado en la historia del fútbol.

Si bien ya la desempolvamos, cuando se tuvo que sacar los cálculos al final de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018, donde Chile finalmente se queda afuera, los resultados de esta fecha triple puede hacernos regresar con esa querida amiga, pensando en cómo se viene el camino a Qatar 2022.

"Me gustaría alejarla para siempre. Chile en el último mundial no clasificó. Si hay algo que la Eliminatoria Sudamericana ha tenido en los últimos años es que sacas a dos equipos que algunas fechas antes ya están clasificadas. Todo el resto pelea hasta el final. También quizás sacando a las que quedan descolgadas. Nosotros vamos a pelear hasta el final, creo. No partimos de cero, lo hacemos desde un lugar y es donde estamos. Tenemos que sumar en todos los partidos", comenta Marín Lasarte.

Martín Lasarte se refirió a la fecha triple de las Eliminatoria para Qatar 2022.

Pese a que no es muy amigo de los números y sacar cuentas, el seleccionador nacional precisó que siempre uno lo vive haciendo. Desde que se conoce la programación o cuando el torneo va en avance, por lo mismo los resultados de estas fechas pueden decidir el cómo se tendrá que ocupar la calculadora de aquí en adelante.

"Cuando se hace el fixture, piensan en dónde pueden tener, si llegan cansados y una serie de pautas. A medida que la fecha transcurre, nos vamos dando cuenta que tenemos que sumar. Hoy no estamos clasificando, la calculadora la necesitamos, pero también otros. Esta triple jornada nos puede dar un lugar, también se lo dará a otro. Los que ahora tienen más visita, tendrán más localía y al revés. Eso puede modificar las cosas", destaca el seleccionador nacional.

