La próxima fecha triple de las Eliminatorias camino a Qatar 2022 definirá en gran parte las opciones de la selección chilena y el objetivo de volver a un Mundial, luego de no conseguir la clasificación a la cita de Rusia 2018.



Por eso, los duelos programados ante Brasil, Ecuador y Colombia, que se jugarán en el mes de septiembre, resultan fundamentales para mantener vivas las esperanzas del equipo que lidera el técnico Martín Lasarte, ya que, de no sumar, la clasificación quedaría cada vez más lejos.

Algo que saben y han analizado con mucha propiedad en la interna de la Roja, teniendo en cuenta la tabla de posiciones de las Eliminatorias de Sudamérica, donde Chile se ubica en la séptima posición, con seis puntos, dos unidades menos de la zona de clasificación a repechaje (5° Colombia, 8 puntos) y la clasificación directa (4° Uruguay, 8 puntos).

Más aún, teniendo en cuenta que en la última fecha solo se consiguieron dos puntos de seis posibles, con un empate 1-1 como visita ante Argentina, repitiendo el marcador ante Bolivia en Santiago.

"Nosotros hacemos la nómina, o, mejor dicho, Martín Lasarte hace la nómina, pensando en lo mejor para la selección chilena, dado que nos jugamos la vida en estas Eliminatorias", comentó Francis Cagigao, director deportivo nacional, en ESPN.

Si bien la idea es sumar la mayor cantidad de puntos posibles, tampoco quieren que el plantel tenga una presión extra. Por lo mismo, la mentalidad está puesta de ir partido a partido, teniendo en cuenta que el compromiso más próximo será ante Brasil (2 de septiembre) en el estadio Monumental.

“A mí me gusta ir partido a partido. No me gusta pensar qué pasará si. Ahora tenemos que jugar contra Brasil y lo que tenemos que pensar es poner todo lo que tenemos que poner el cuerpo técnico, el staff, los jugadores, los hinchas, la prensa, todos, porque cuando se habla de que es el equipo de todos, vamos a ver si es el equipo de todos. Vamos a poner todo en el campo para poder ganarle a Brasil. Ahora mismo no pienso más allá de ese partido del día 2”, destacó Cagigao.



Tabla de posiciones Eliminatorias Qatar 2022