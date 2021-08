Marcelo Allende, volante del Torque de Uruguay, se mostró contento por su nominación a la selección chilena disputará la fecha triple de la Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

Sobre sus anteriores pasos por las selecciones menores de Chile, comentó: "Ayuda la experiencia anterior, ya conoces cómo trabajan las selecciones y en qué consiste. Eso la verdad te puede facilitar estar con estos jugadores de gran calidad".

Sobre su experiencia en el extranjero, señaló: "He tenido la oportunidad de estar fuera de Chile, me ha ayudado a crecer mucho, he conocido distintos tipos de jugadores... así que muy contento de estar acá".

"Estando en un buen momento, la selección siempre se fija en uno, estoy contento de compartir con estos jugadores que yo veía desde chico. Es algo muy lindo", añadió.

Allende en el Torque de Uruguay

Finalmente, acerca de los próximos partidos de la Roja, indicó: "Se vienen partidos durísimos, son tres rivales muy directos con nosotros, así que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos para lograr la clasificación al Mundial".

Martín Lasarte tendrá a Marcelo Allende disponible para el partido de este jueves frente a Brasil en el Estadio Monumental.