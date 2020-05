Elías Figueroa recuerda el Mundial de 1974: "Me quedó la sensación que podíamos haber avanzado, nos faltó un poco de suerte"

Elías Figueroa es uno de los mejores futbolistas chilenos de todos los tiempos, e incluso para muchos es el mejor. El ex zaguero de la selección chilena tuvo un brillante paso por el Inter de Porto Alegre, siendo el mejor de América en en 1975, y llevó a la Roja a tres Copa del Mundo.

Precisamente en uno de esos Mundiales (1974), Figueroa llegaba como gran estrella del fútbol sudamericano y llenaba de ilusión al fútbol chileno de la mano de Carlos Caszely, Francisco Valdés, Alberto Quintano, entre otros.

Sin embargo, pese al buen equipo de esa selección chilena, la Roja se quedó en la fase de grupos tras caer ante Alemania Federal e igualar ante Alemania democrática y Australia.

En conversación con CDF, Figueroa recordó dicha cita planetaria: "Me deja la sensación que podíamos haber avanzado, nos faltó un poco de suerte. Jugamos muchas veces de igual a igual y no veíamos grandes diferencias. Teníamos un muy buen equipo, después fueron figuras acá, en México".

Además, rememoró la impenetrable dupla que formó junto al Mariscal Quintano: "Fuimos considerados con Alberto una de las mejores parejas de zaguero. Nos conocíamos tanto que sabíamos cuando uno tapaba al otro. Fue un gran compañero que tuvimos".

Por otro lado, el ex zaguero reconoció que les jugó en contra el no conocer bien a los rivales y se refirió a la polémica expulsión de Caszely ante Alemania: "Pensábamos que no podían jugar tanto, los miramos un poco en menos. Pero después corrían muchísimo. Nos faltó más ganas de ver bien al rival. A veces ni en los diarios salían las noticias de equipos como Australia. Uno pensaba que no jugaban nada. Pensábamos que eran menos que uno y no era así. Pecamos un poquito de eso con rivales de menos nombre".

Elías Figueroa junto a Ger Müller en la Copa del Mundo de 1974

"Para mi la verdad que fue algo insólito (expulsión). El árbitro se apuró demasiado en expulsarlo. Pero Carlos no debió reaccionar así. Carlos era muy importante para nuestro ataque", agregó.

Finalmente, Don Elías manifestó su orgullo por el homenaje en el estadio de Santiago Wanderers y deslizó un dura crítica a las nuevas generaciones: "En Brasil me han homenajeado también. Pero para mí es un orgullo que ese estadio lleve mi nombre ahora. Me siento orgulloso que este estadio lleve mi nombre y sobre todo por mis hijos, nietos y bisnietos".

"Con 22 años ya no es cabrito en el fútbol. Le hacemos creer a los jugadores que son jóvenes y no lo son. Acá tenemos esa manía, pero en el fútbol con 17 años ya tienes que estar siendo un jugador", cerró.