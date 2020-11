El mítico Julio César Uribe apuesta todo por Perú: "Chile viene disminuido, Aránguiz les hará mucha falta"

Julio César Uribe está en el Top 3 de grandes figuras de la historia del fútbol peruano, un mediocampista talentoso que marcó época en su selección. Por eso, es una voz calificada a la hora de hablar del Clásico del Pacífico entre Perú y Chile.

El encuentro del próximo 13 de noviembre en el Estadio Nacional, por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, fue el tema de conversación con la leyenda en La Redgoleta de RedGol. Y no disimula su ánimo.

"Los momentos son los que te marcan un optimismo. Por el lado de Chile no percibimos ese optimismo, porque hay algunas bajas importantes en su estructura colectiva, y acá el equipo será prácticamente el mismo de los dos primeros encuentros y que obtuvo la clasificación al Mundial de Rusia", advierte el ex Cagliari de Italia.

En ese sentido, reconoce que "cuando me hablan de quiénes tiene Chile, creo que (Charles) Aránguiz les va a hacer mucha falta, porque es un gran jugador. Me gusta mucho porque no sólo recupera, clarifica, toma decisiones correctas y no veo el jugador que maneje los hilos: tienen que ser todos los jugadores en estos tiempos los que tomen las decisiones para simplificar la prolongación de las acciones".

Pero a la vez, destaca que "Chile tiene en (Alexis) Sánchez a un jugador que te puede ganar partidos, tiene a un incanzable (Arturo) Vidal, que parece tener dos motores, no se cansa y transmite ese temperamento".

En ese sentido, Uribe asume que "Chile está un poco disminuido, Perú sostiene lo que le significó acudir al Mundial de Rusia, pero hay que tener buena memoria y la historia hay que respetarla. Chile es bicampeón sudamericano y tiene muchos jugadores que no creo que hayan perdido la memoria".

El gran Julio César Uribe se luce ante las cámaras con más pinta que periodista de RedGol. Foto: Getty Images

Por eso, cree que "el líder de Chile, en este caso Reinaldo Rueda, sabrá cómo reencontrarse con esa historia, porque de lo que veía cuando ganaron el bicampeonato a lo que veo hoy, seguramente están muy distantes, y eso facilitaría un poco que Perú vaya a Chile y gane con propiedad porque tiene argumentos para hacerlo".

Finalmente le deja una chance a lo desconocido. "A veces los equipos son tan previsibles y uno debe tomar decisiones distintas a las que se conocen. El fútbol es el arte del engaño. Los goles también se pueden generar por el medio, las bandas oxigenan, pero cuando sabes atacar el corazón del área, haces más daño", completa.