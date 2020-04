El consejo de Arturo Vidal a Iván Morales en la Roja: "Esto es como en el barrio, cambian los jugadores nomás"

El año 2019 fue especial para Iván Morales, ya que el delantero de Colo Colo fue nominado por primera vez a la selección chilena, viajando a Estados Unidos y debutando contra México de titular.

En conversación con DaleAlbo, el joven atacante contó cómo vivió su primera citación. "Sabes que no me lo imaginé, hasta que llegué y entré al salón, vi a Gary Medel otros compañeros, ahí caché recién dónde estaba. Impresionante, fue complicado, estuve en la Sub 20 con Cristian Leiva, que estuvo en la 17", expresó.

Además agregó que "el Flaquito me dijo ‘preparate’, después aparece la citación a la selección adulta. Ibamos con Estaban Pavez, Torta Opazo y el Indio Cortés, los cuatro. No sabes lo que fue, mi familia me vino toda a despedir".

Iván Morales también contó conversaciones con los referentes de la Roja. "Hablé bastante, con Charles, me hablaba del fútbol alemán de diferentes cosas. Llegó el primer partido, hablé harto con Gary, pero Arturo me dijo 'esto es igual que en el barrio, cambian los jugadores nomás'. Me dio un poquito de confianza. Entré de titular contra México", detalló.

Para finalizar, el atacante de Colo Colo reveló cómo fue su bautizazo. "Nunca había sentido tanto nervio en mi vida. No sabes lo que es. Jugar fútbol quizás te da una cosquilita en la guata, pero esto te da nervio, terror", sentenció entre risas.