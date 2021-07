Eduardo Vargas contraataca las críticas de la Copa América: "Me dicen que no pesque a los chaqueteros"

Eduardo Vargas pasa los días encuarentenado producto de su segundo contagio con covid. Pero no es razón para que Turboman se margine de la actualidad futbolística, especialmente a la hora de hacer balances de lo que hizo la selección chilena en la última Copa América.

El delantero nacional quedó a dos goles de la marca histórica de goles en el certamen continental, por lo que se plantea una revancha. "Tengo la ilusión de ir a otra Copa América y quedar en la historia como máximo goleador del torneo", adelantó en diálogo con LUN.

"No es fácil, aunque algunos piensan que es llegar y pasarse a los argentinos, brasileños, uruguayos y hacer goles. Pero bueno, no quiero darles atención a aquellos que dicen que estoy viejo, que no juego y que no hago goles", sentencia el delantero de Atlético Mineiro.

Consultado sobre su reacción ante las críticas, Vargas confesó que "molestan mucho" y que "leer y escuchar que falta un 9 en la selección, claro que me molesta. Siempre he dado el ciento por ciento cuando juego, tanto en los clubes como en la selección", agrega.

"Pero no me achaco", dice el ariete. "Hay personas que me apoyan y me dicen que no pesque a los chaqueteros. Igual molesta. Dicen que juego poco y que no tendría que estar en la selección, que tendría que estar otro compañero", lamenta.

De cara al desafío que viene cuando la Roja retome las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022, Vargas reconoce que la tarea no será sencilla. "Está complicado. El empate ante Bolivia nos complicó, pero queda mucho camino por recorrer y tenemos chance", vislumbra.

Eduardo Vargas ha tenido un año recargado de selección chilena y su participación en Atlético Mineiro

"Tenemos la confianza de que podemos llegar. Sabemos que para varios será la última oportunidad de estar en un Mundial y por eso tenemos el deseo de llegar. Lo bueno es que esta convivencia del grupo sirvió para todos, principalmente al cuerpo técnico", valora.

La selección chilena aún no confirma el panorama próximo, pero se adelanta que jugará eliminatorias en septiembre ante Brasil en Santiago, Ecuador en Quito y Colombia en Barranquilla, en el inicio de una racha de ocho partidos en lo que resta de 2021.