La llegada de Eduardo Berizzo a la selección chilena renueva ilusiones pues su presencia signfica el regreso de uno de los integrantes del cuerpo técnico de Marcelo Bielsa en el equipo que logró clasificar al Mundial de Sudáfrica 2010, un evento que el nuevo entrenador recuerda con un sabor agridulce.

Resulta que en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, el Toto fue expulsado en el partido ante Colombia en Barranquilla pero en reiteradas ocasiones regresaba al terreno de juego por lo que vio varias veces la roja y se le fueron acumulando sanciones al punto de haber sido condenado a cuatro partidos de suspensión.

Los tuvo que cumplir ante Ecuador en la fecha final de las clasificatorias y luego en la cita del continente africano se resignó a ver toda la fase de grupos desde la grada. "Viví con la culpa de mi actuación en Colombia, le doy la razón al árbitro en echarme las veces que fueran necesaria porque me puse una gorra y me disfracé para volver a entrar y fui acumulando sanciones", comentó en una entrevista con Harold Mayne Nicholls en agosto de 2020.

Es por eso que relata el sufrimiento que vivió en esos encuentros ante Honduras, Suiza y España. "Yo me aislé, estaba en comunicación con Pablo Quiroga por si necesitaba mi opinión y rezaba por un cuarto partido porque si no me mataba si no estaba en el banco alguna vez. Sufrí escuchando el Suiza contra Honduras. Desde afuera estaba muy nervioso".

Berizzo explica por qué fue tan complicado estar fuera del terreno de juego. "Cuando uno juega es un poco inconsciente, corre, transpira, hablas con compañeros, discutes con el rival y cuando eres entrenador no descargas. Estando afuera todo fue mucho peor", añadió.