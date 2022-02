Dante Poli promete renunciar a ESPN si Chile le gana a Brasil y Luka Tudor lo encara por no creer en la Roja: "Es una vergüenza"

Chile deberá jugar el 24 de marzo contra Brasil como visitante, en un duelo que puede marcar el destino de la Roja de cara a lo que será el final de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Por lo mismo, en ESPN se debatió sobre las opciones de sacar un buen resultato.

En ese escenario, Luka Tudor se mostró bastante optimista, mientras que todo lo contrario sucedió con Dante Poli, quien no le ve ninguna chance a los dirigidos por Martín Lasarte. Incluso ironizó con que si consiguen los tres puntos, renuncia a su trabajo en el canal.

Acá, el cruce que ambos panelistas tuvieron sobre lo que ocurrirá en poco menos de 50 días en tierras brasileñas.

Dante Poli: Que perdamos por poco, listo, chao, no voy a cuentear a nadie. No me dejo llevar por sentimientos ni la gente. Ojalá perdamos por poco.

Luka Tudor: Yo creo que Chile le puede ganar a Brasil

DP: Me voy. Si Chile le gana a Brasil renuncio al canal y la gente va a estar feliz y fascinada.

LT: Es una vergüenza que desde ya digamos en este panel que vamos a perder con Brasil.

DP: Perdón, es vergüenza o capacidad para analizar objetivamente y sacarse el hincha y el comentario chauvinista, lo que tú le reclamaste al señor Solabarrieta.

LT: Ellos son superiores a nosotros, tienen más jugadores, ¿pero no les puedes ganar igual?

DP: No. No le puedes ganar

LT: Chile es un equipo que juega bien. Y mejoró. Qué pasa si en Chile están bien Sánchez, Vidal, Brereton, Charles…

DP: Perdemos por poco

LT: Eso para ti

DP: Si están bien, perdemos por poco

LT: ¿Cuántos meses nos quedan? ¿Dos? Se recuperan