Cristián Caamaño critica nómina de la selección chilena: "¿Por qué tanta prepoderancia de Católica que hoy día no muestra nada?"

La selección chilena espera aún por la designación de un nuevo entrenador, que todo apunta que sea Eduardo Berizzo, con la posibilidad que sea quien se encargue de llevar las riendas en la Copa Kirín para la cual ya se dio a conocer la lista de nominados que viajará para el torneo en tierras asiáticas.

Sobre los convocados, un tema usual se volvió a poner sobre la mesa pues hay una gran presencia de futbolistas representados por Fernando Felicevich, por lo que el periodista Cristián Caamaño dio su punto de vista. "Acá lo que ocurre es que el grueso de los representantes cuestiona y echa correr información", dijo en Radio Agriculuta.

"Te dicen 'mira, ¿por qué Daniel González va a la selección, un chico que está en Primera B, que el año pasado no jugó prácticamente nada, que este año no ha hecho ningún ruido y que curiosamente llegó a Felicevich, va a firmar por Católica y aparece en esta convocatoria?'", añadió.

El reportero siguió con su explicación. "Dicen que es curioso que no se llame a un chico como el de Unión, Jonathan Villagra, que tiene 70 partidos en primera, que está peleando el título, que ha jugado en Copa Sudamericana. Te van poniendo comparativas. Es lo mismo cuando firmó Marcelino Núñez, firmó con Felicevich y empezó a entrar en la selección. Hay una serie de situaciones que muchos representantes empiezan a echar a correr", indicó.

Luego, Caamaño continuó con sus críticas. "¿Por qué tanta prepoderancia de Católica en una lista donde Católica hoy día no muestra nada, no merecería prácticamente ningún convocado y sin embargo hay muchos jugadores? Llama la atención varios nombres como Diego Valencia que no le ha hecho un gol ni al arcoiris en este semestre".