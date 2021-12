Cristián Basaure y el no de Benja Galdames a Roja: "Quizá no rechazó a la selección chilena y ya había decidido jugar por México, es súper válido"

Este viernes se supo que Benjamín Galdames no jugará por la selección chilena y el joven volante de Unión Española se definió por su oportunidad de defender la camiseta de México, justamente el próximo rival de la Roja en uno de los amistosos programados para el presente mes que comienza.

Galdames estaba en la prenómina de Martín Lasarte para los amistosos frente a México el 8 de diciembre y ante El Salvador el 11, pero finalmente se pondrá a las órdenes de Gerardo Martino para justamente enfrentar a la Roja.

El táctico y comentarista de RedGol, Cristián Basaure, no le ve maldad ni mala intención a Galdames por su determinación y lo defiende, agregando que el error fue mayormente logístico en la comunicación desde la selección chilena.

“Me parece que es súper válida la decisión. Hay varias aristas, pero lo primero, supongo que visualiza que allá tendrá más proyección. No creo que su decisión esté tomada desde un capricho”, dijo Basa.

El ex defensor agregó que “viendo el post del hermano, deja entrever que en algún momento pudo ser nominado acá en Chile y no lo llamaron. Y ahora que lo nominaron ya decidió jugar en México. Pero estas decisiones no pueden ser tomadas desde un capricho, sino que debe haber sido bien pensado, hasta junto a su papá”.

El rostro de la casa complementó: “lo que me sorprende es que no haya habido conversaciones antes con la selección chilena, que alguien de la selección hablara con él para asegurarse que quisiera jugar por Chile, o lo nominaron no más sin consultarle, sabiendo este tema de que tenía la chance de jugar por México”.

Cristián Basaure sentenció que “ahí se debe mejorar, se debió conversar con él para no generar la sensación que rechazo a la selección chilena. A lo mejor no era la intención y quizás la decisión ya estaba tomada”.