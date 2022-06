Berizzo sobre la pelea entre Díaz y Kuscevic: "No debe ocurrir, lo conversé con ellos y no volverá a pasar"

El pasado lunes no fue un buen día para la selección chilena, pues cayó sin apelación ante Corea del Sur y dos de sus jugadores terminaron discutiendo y golpeándose en la cancha.

Las imágenes de la pelea entre Benjamín Kuscevic y Paulo Díaz dieron la vuelta al mundo, sobre todo porque fue la estrella del Tottenham, Heung Min Son, quien los separó.

En conferencia de prensa previa al duelo entre la Roja y Túnez por el inicio de la Copa Kirin en Japón, el técnico Eduardo Berizzo se refirió a lo ocurrido entre estos dos jugadores en Corea del Sur.

"Lo conversamos, fue una discusión que subió de intensidad y no debe ocurrir, lo conversé con ellos y no volverá a pasar. El tema está solucionado eso nada más se dice", sentenció el ex ayudante de Marcelo Bielsa.

Berizzo pefirió hablar de los positivo de la gira de la Roja y agradeció a los japoneses por su recibimiento: "Es un placer estar aquí, vale la pena el viaje. Siempre es un placer convivir y reconocer en vuestra sociedad el respeto, la educación y el trato que nos dan. Verdaderamente es un placer llegar a vuestro país".

Asimismo, afirmó que lo principal de esta gira no son los resultados: "Nuestro objetivo en esta Copa Kirín es encontrar futbolistas jóvenes, darles minutos y oportunidades para ir imaginando y ampliando el recurso de poder convocar a muchos más futbolistas, y a eso hemos venido".

"El otro día han debutado futbolistas, mañana lo harán otros y en ese sentido es una muy buena posibilidad para nosotros, encontrar futbolistas y oportunidades para ellos", añadió.

"Sin descuidar que siempre hay que ganar, y que ese es el objetivo, jugando de la manera que queremos, pero también uno de los subojetivos es que lo futbolistas tengan oportunidades, y poder verlos", finalizó.

