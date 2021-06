Rafael Olarra apoya con todo a Maripán y lanza: "Ojalá Lasarte se atreva a cambiar a uno de la Generación Dorada"

La selección chilena viene de sumar dos empates ante Argentina y Bolivia por las eliminatorias, y uno de los jugadores más criticados fue Guillermo Maripán, pero ahora el defensor y la Roja dan vuelta la página, y se preparan para la Copa América.

Alguien que conoce el puesto de marcador central y jugar por el equipo nacional es Rafael Olarra, quien, además, defendió al Memo y señala que a futuro será clave en Chile.

"Yo siento que ha sido medio injusto el cuestionamiento contra Maripán, porque nos vamos a dos jugadas específicas, que claro son importantes, pero yo creo que en el partido con Bolivia no es que hayamos empatado por Maripán, yo creo que es una jugada que no manejó bien", explicó en contacto con RedGol.

"Me parece que el cuestionamiento a Maripán ha sido excesivo, lo que yo le diría a él es que lo aprenda rápido, es un jugador importante y ahora puede pasar a una liga de mayor renombre que la francesa, anduvo bien, tiene que asumir lo que le pasó rápido, la selección es otro cosa, no es lo mismo que los clubes. En los equipos hay tiempo para mejorar, en la selección no, y cualquier error es mucho más amplificado. Pero yo lo encuentro un gran jugador, va a ser el futuro central de Chile, donde vamos a sostenernos”, agregó.

Olarra jugando por la Roja - Getty

Además, Rafa Olarra le mandó un mensaje a Martín Lasarte, porque para él es positivo que hayan ido los representantes de la Generación Dorada, pero agregó que le gustaría que añgún joven entrara por ellos en algún momento.

"A mí me gustan que vayan todos, eso habla de las ganas que tienen por competir y por ganar cosas por Chile. Además, vamos a ver la mano del técnico, que si quiere sacar a alguno de la Generación Dorada en un partido, que lo haga, porque eso también es bueno, hace bien que no se sientan tan seguros como se merecen, pero que sientan el peso de que alguien viene desde atrás, es una gran prueba para los jugadores nuevos", cerró.