Campeón del mundo argentino destroza a Guillermo Maripán: "¿Chile no tiene otro central? Él se manda puras cag..."

La selección chilena debuta este lunes en la Copa América, cuando se mida ante Argentina en Río de Janeiro, partido que se repite, porque se jugó hace una semana, cuando la Roja visitó a la Albiceleste en Santiago del Estero por las eliminatorias.

Por las clasificatorias igualaron 1-1, y el gol de los argentinos fue tras un penal de Guillermo Maripán a Lautaro Martínez, jugada que le sigue dando vueltas al campeón del mundo transandino Daniel Bertoni.

El ex volante de Independiente conversó con RedGol en la previa al duelo de este lunes, y analizó a ambas selecciones, pero reparó en el bajo nivel del central de AS Mónaco, señalando que Martín Lasarte debería buscar otras opciones.

"Hay que tener suerte, por ejemplo en Santiago del Estero Argentina no llegaba, y en una pelota profunda el central de ustedes, el grandote… cómo se llama Paniagua… Maripán, bueno, Maripán y Paniagua es lo mismo, le aviso, porque uno moja el pan y el otro hace cagadas como hace este", dijo Bertoni.

"¿No tienen otros centrales en Chile? Si hay otros, pónganlo, porque este muchacho juega porque debe tener experiencia, no se entiende, hizo un penal inocente… Después Argentina también está muy bajo, va a ser un partido distinto, y Chile últimamente sabe cómo jugarle a Argentina. Va a ser por ahí un partido muy aburrido o muy entretenido", agregó.

Bertoni se fue con todo contra Maripán - Getty

Por último, Daniel Bertoni indicó que a la Roja le hace falta tener un goleador que defina las jugadas, porque según su punto de vista Eduardo Vargas no cumple dicha función.

"Chile no tiene un 9, ustedes no tienen una referencia, el delantero de ustedes se tira atrás, no tienen a un jugador de área como lo fue alguna vez Zamorano o Salas, eso es lo que veo de ustedes. Y en lo positivo, tienen dos marcadores de punta extraordinario, me gusta mucho como juega Isla y Mena, saben ir y después retroceder", cerró.

Chile y Argentina se miden este lunes desde las 17:00 horas por la primera fecha de la Copa América de Brasil.