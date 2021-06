¡Cambia el fixture de la Copa América! Chile ya no juega el partido inaugural y estará en tres ciudades

La Copa América 2021 vivió un vuelco total y, finalmente, se disputará en Brasil en vez de la doble sede entre Argentina y Colombia que estaba planeado desde un principio. La selección chilena está en el Grupo B con la Albiceleste, Bolivia, Paraguay y Uruguay y tenía ya sabido que estrenaba el torneo ante el equipo capitaneado por Lionel Messi, pero cambió el fixture. ¿Cómo? Ahora la Roja no va al encuentro inaugural y pasará al lunes en su estreno.

La programación original apuntaba a Chile jugando domingo-jueves-domingo-jueves y ahora pasará a disputar sus lances lunes-viernes-lunes-jueves, con el cotejo entre Brasil, ahora organizador, frente a Venezuela como nuevo partido inaugural el domingo 13 de junio.

Además, el equipo dirigido por Martín Lasarte comenzará su expedición en Río de Janeiro para luego ir a tierras conocidas: el Arena Pantanal de Cuiabá, donde venció por 3-1 a Australia en el Mundial de Brasil 2014. Ahí disputará dos partidos para luego emprender vuelo al Mané Garrincha de Brasilia.

¿Con qué delegación irá Chile? Será materia de estudio por parte de Machete tras los partidos de eliminatorias precisamente ante los dos primeros rivales en Copa América: Argentina y Bolivia. Primero vendrán esos desafíos en Santiago del Estero y San Carlos de Apoquindo para luego ponerse en modo Copa América con todo.

El nuevo fixture de la Copa América. | Foto: Conmebol

Programación de los partidos de Chile en la Copa América 2021



Lunes 14 de junio, Chile vs Argentina, 17:00 horas, estadio Nilton Santos de Río de Janeiro

Viernes 18 de junio, Chile vs Bolivia, 17:00 horas, estadio Arena Pantanal de Cuiabá

Lunes 21 de junio, Chile vs Uruguay, 17:00 horas, estadio Arena Pantanal de Cuiabá

Jueves 24 de junio, Chile vs Paraguay, 20:00 horas, estadio Mané Garrincha de Brasilia