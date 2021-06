Eugenio Mena ya palpita el duelo contra Paraguay: "Ellos con muy corredores y luchadores, nos va a costar mucho"

Este jueves a las 20:00 horas la selección chilena se enfrenta a Paraguay en Brasilia por la cuarta jornada del Grupo A de la Copa América.

Eugenio Mena, una de las figuras más destacadas de la Roja en la competición, anticipó que aquel encuentro contra los guaraníes será muy físico.

"Va a ser duro como todo partido de copa, sabemos que son muy corredores, muy luchadores en su estilo y creo que nos va a costar mucho, como también nos han costado los otros partidos. Va a ser difícil, necesitamos ganar y mostrar nuestra alza futbolística", dijo el lateral de Racing Club.

Sobre su rendimiento, dice estar satisfecho: "Me he sentido muy bien, muy cómodo dentro del plantel. Mis compañeros han sido parte fundamental del rendimiento que he tenido. Estoy muy agradecido de todos ellos".

"He visto al equipo con muchas ganas e ímpetu de lograr cosas importantes con la selección", finalizó.

La Roja intentará sumar tres puntos ante Paraguay, antes de quedar libre en la última fecha, para evitar enfrentar a Brasil en los cuartos de final.