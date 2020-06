Con Luka Tudor como figura: Horario y dónde ver Chile vs Togo en el Mundial Sub 20 de Chile en 1987

1987 fue el año en que se realizó la Copa del Mundo Sub-20 en nuestro país, tiempo en que varias promesas dieron sus primeros pasos con la camiseta de la Roja y en el que se participaba por primera vez en la historia del futbol chileno. Y que podrás ver de manera inédita en TV.

CDF se la seguirá jugando con transmisiones retros de diferentes torneos de la historia y esta vez con el icónico Mundial realizado en tierras chilenas.

Raimundo Tupper, Fabián Estay, Luka Tudor, Javier Margas y Pedro 'Heidi' González son algunos de los que veremos con 18 y 19 años disputando de local este histórico campeonato, que además terminaría con los nacionales entre los 4 mejores.

La selección de Yugoslavia revolucionaría el futbol ese año de la mano de Mirko Jozic. En la historia quedará que este equipo fue campeón a cuatro años de la Guerra de los Balcanes.

Y para este domingo, luego de haber llevado a sus pantallas el debut con Yugoslavia, el Canal del Futbol irá con el segundo partido de la Roja en ese torneo y el que fuera su primera victoria en las copas del mundo de esta categoría.

Chile vs Togo, que se jugó en el Estadio Nacional ante casi 60.000 espectadores, será el duelo que podrás ver esta tarde. En cuanto al resultado, fue un 3-0 con dos goles de Luka Tudor, gran figura ese 13 de octubre de 1987, y otro de Camilo Pino.

La revancha: Dónde ver Alemania vs Argentina en la final de Italia 90' https://t.co/RjOks23NCW — RedGol (Desde ��) (@redgol) June 28, 2020

Choque que podrás ver completo y con el relato de Claudio Palma y el comentario de Juvenal Olmos.

Día y hora: ¿Cuándo ver en vivo Chile vs Togo en el Mundial Sub 20 de Chile en 1987?

Chile vs Togo en el Mundial Sub 20 de Chile en 1987 será transmitido este domingo 28 de junio a las 18:15 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite en vivo Chile vs Togo en el Mundial Sub 20 de Chile en 1987?

Chile vs Togo en el Mundial Sub 20 de Chile en 1987 será transmitido por CDF Premium y CDF HD, en los siguientes canales según tu cableoperador:

CDF Premium

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

CDF HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Dónde seguir por streaming Chile vs Togo en el Mundial Sub 20 de Chile en 1987?

Si buscas un link para ver onlineChile vs Togo en el Mundial Sub 20 de Chile en 1987, tienes disponible Estadio CDF y CDF GO (disponible para clientes que tengan contratado CDF HD en DirecTV, Entel TV o Claro TV).

CDF HD, CDF Premium y Estadio CDF son señales que durante mayo y junio estarán liberadas para los usuarios.