Luka Tudor al plantel de Colo Colo: "Se bajaron los pantalones y demostraron que siempre estuvieron mal"

Luka Tudor salió con todo en Los Tenores de Radio ADN a opinar de las frustradas negociaciones entre el plantel de Colo Colo y Blanco y Negro, esto después de saberse que definitivamente no hubo acuerdo entre la concesionaria y los jugadores por la rebaja salarial en medio de la crisis sanitaria y económica.

“A Blanco y Negro no le interesa ceder porque es lo que hemos dicho hace meses: Harold Mayne-Nicholls llega después de la primera presidencia errada de Mosa en relacionarse con los jugadores, con Guede y aceptarle todo ‘al puto amo’. Harold llega a cortar años de mala gestión, de traídas de entrenadores que le aguantaban todo al plantel, que pedían los premios…”, dijo Tudor.

Agrergó que “llegaban jugadores de hartos años y ganaban mucha plata, yo no tengo nada que decir contra ellos, pero tienes que rendir, porque si tú traes a alguien en el que te gastas un montón de dinero y no rinde, hay un problema. Y no fue uno, fueron varios”.

Para el ex delantero de la UC y el Cacique, la directiva está bien encaminada en retomar las riendas de la institución sin presiones desde el camarín.

“La estrategia de Mosa, del directorio o de Harold, diciéndole a la gente cómo se tienen que hacer las cosas, está resultando. Colo Colo tiene que ser Colo Colo, no lo que ha sido en estos últimos años: una chacota”, sostuvo.

Y sentencia durísimo contra el plantel: “así no se negocia, si te fuiste de una con 10… te fuiste. Y después quisiste volver para atrás porque te habían ofrecido 8. Cagaste. Demostraste que te bajaste los pantalones y que estabas mal desde el principio, mal asesorado”.