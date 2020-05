Luka Tudor pega fuerte: "Los que terminan contrato en Colo Colo quieren agarrar el billete cuando se vayan"

Luka Tudor abordó el presente de Colo Colo con el plantel y la directiva sin encontrar el acuerdo por las platas y la rebaja salarial en medio de la crisis económica que azota al Cacique en medio de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

Según el tenor de Radio ADN, los peso pesados del camarín que terminan contrato son los que generaron las agitadas aguas en La Ruca.

“No entiendo cómo se alargó tanto esto. Me parece que hay jugadores de Colo Colo, que son básicamente los que terminan contrato, que quieren agarrar el billete cuando se vayan y que no se lo tiren en cuotas a uno o dos años”, dijo Tudor en Los Tenores.

Los jugadores que terminan contrato este año con Colo Colo son Esteban Paredes, Julio Barroso, Juan Manuel Insaurralde, Pablo Mouche, Óscar Opazo, César Fuentes, Felipe Campos, Carlos Carmona, Nicolás Maturana, Brayan Véjar, Williams Alarcón, Darío Melo y Miguel Pinto. De ellos, Paredes, Barroso, Insaurralde, Mouche y Pinto han llevado la batuta en la mesa negociadora con Blanco y Negro.

“Esa intransigencia lleva a todo el lote, al resto de los jugadores, a seguir tirando esta cuestión para adelante. Yo creo que en Colo Colo las lucas no están. Esta cuestión se paró hace mucho rato, hay baja de auspiciadores, no hay partidos, no hay público, no hay nada. Es una realidad”, añadió Luka.

Paredes, Barroso, Mouche y Gamadiel García en la Dirección del Trabajo.

Sentenció que “Harold Mayne-Nicholls está pagando los platos rotos de lo que se hizo mal para atrás, con contratos exorbitantes, exagerados para el fútbol chileno porque no da. Lo dije mil veces: no se puede sustentar un equipo como Colo Colo con los contratos que se tiene y las platas que entran, porque los costos operacionales te van comiendo”.