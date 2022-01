La ciudad de Calama no sólo se ha convertido en el hogar de la selección chilena , si no que también del periodista Claudio Bustíos , que reconoce lo bien que se siente en la capital de El Loa y que pedirá regresar más seguido, cuando TNT Sports transmita partidos de Cobreloa .

Claudio Bustíos llegó a Calama una semana antes del encuentro entre Chile y Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022. Y se ha convertido en uno de los reporteros más populares para los habitantes de la capital de El Loa.

En el hotel de la Roja, en el estadio o simplemente en la calle, la gente le pide selfies, autógrafos y le demuestra un cariño que ha sorprendido al calvo comunicador. "Los niños de esta ciudad siempre se han mostrado esperanzados con esta selección y además con muy buena onda conmigo", destaca.

"Creo que ha cambiado un poco la imagen que tenía del público calameño. Las anteriores coberturas en la ciudad eran más breves y siempre tenía la idea de que el capitalino un poco hostilizado. Pero no, me he llevado esta vez la opinión contraria, el hincha es muy cariñoso", valora.

Por eso, Bustíos ya quiere volver. "En TNT Sports voy a ir a pedir oficialmente que me manden a un partido de la B de Cobreloa porque realmente quede muy encariñado con la ciudad y siento que aún no conozco todo", asume.

"Pude en el sector alto de Calama y también en un cesfam, muy cercano a una población muy compleja, con muchos problemas sociales. Y esa es la mirada que quisiera llevarme de Calama algo más integral con respecto a esta ciudad", asegura.

El balance de Bustíos y la selección chilena de Martín Lasarte

Claudio Bustíos explica la reacción de la gente después de la derrota ante Argentina, que dejó a Chile prácticamente eliminado de la Copa del Mundo. "El hincha tiene todo el derecho de seguir soñando con la clasificación", defiende.

"La persona que paga su entrada, que viaja desde Arica, desde San Rosendo, de Puerto Montt incluso y 22 horas de viaje en algunos casos para ver a su selección y seguir ilusionándose, pese a la derrota contra Argentina, tiene todo el derecho. Pero creo que desde el punto de vista periodístico tenemos que aferrarnos solamente al tema matemático", razona.

Y en ese sentido reconoce que "efectivamente matemáticamente Chile tiene opciones, pero deportiva y futbolisticamente, y viendo a los demás rivales, el margen es muy bajo y realistamente deberíamos decir que si no le gana Chile a Bolivia estamos prácticamente fuera de Qatar 2022".

Bustíos cree que "llegará el momento de hacer la evaluación. Pero donde nosotros evaluamos, que es la cancha, Chile nunca tuvo un partido descollante a excepción quizás el partido con Venezuela en San Carlos de Apoquindo".

"En el análisis global, el comunicador advierte que, "sacando a Brasil y Argentina, que están en otro planeta", aparecen otras selecciones competitivas. "Perú, que tiene una propuesta más cercana a la realidad chilena, cada vez con menos jugadores en Europa", destaca.

