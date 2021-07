Claudio Bravo pone cuenta regresiva para el retiro: "Puede ser en un año, dos, tres... seré el primero en darme cuenta que debo dar un paso al costado"

Claudio Bravo ya deja atrás la Copa América 2021 luego de la eliminación de la selección chilena en los cuartos de final. El arquero ahora se enfoca en reintegrarse al Real Betis en las próximas semanas luego de unas merecidas vacaciones. Con 38 años el capitán de la Roja sabe que el tiempo corre en contra y se acerca el retiro.

“El adiós lo tengo en mi cabeza durante mucho tiempo. Pero yo seré el primero que me dé cuenta de cuándo tengo que dejar mi actividad, cuándo no voy a estar en la selección, o cuando llegue el día en que toque la puerta en algún club y diga que hasta aquí llegó mi camino”, dijo Bravo a La Tercera.

Agregó que “me pasa hoy en día, en la importancia de sentirme bien, sentirme útil, que sigo siendo un jugador que aporta. Cuando no sienta esas cosas, seré el primero que dé un paso al costado. Puede ser en un año, dos, tres o no sé cuándo. Eso lo van a determinar mi cuerpo, mi cabeza y mi entorno”.

Asimismo, abordó un posible regreso a Colo Colo antes de colgar los guantes. El mejor arquero en la historia de Chile no se cierra, pero reconoce que no hay nada seguro.

“No lo sé. Depende del tiempo, de los deseos. Hoy estoy muy bien y ya veremos qué es lo que depara el futuro: si es acá en Chile, si es fuera. Ya veremos dónde toca estar. Yo sólo quiero estar bien, estar contento y ser un aporte”, expuso.

Por último, y sobre la posibilidad de ser técnico a mediano plazo, sentenció que “sigo pensando mucho, evaluando cosas. No me cierro a nada. Pero sí es algo que me gusta, que me llena. Ya me tomaré el tiempo para decantarme si es por ello o por otra cosa. Ahora, estos últimos años, me quiero dedicar a disfrutar de mi profesión, de dónde me toca estar a nivel de selección y club. Quiero pasarlo bien estos años”.