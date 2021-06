Claudio Bravo respalda el regreso de Eugenio Mena a la Roja: "No sé por qué no estaba acá, es un gran jugador"

Eugenio Mena reapareció en la selección chilena frente Argentina por la séptima fecha de las eliminatorias a Qatar 2022 tras mucho tiempo fuera de la Roja o a la sombra de Jean Beausejour, que de una u otra forma se las arregló para seguir siendo dueño indiscutido del lateral izquierdo en el Equipo de Todos.

Pero Keno Mena dio un gran salto de calidad en Racing Club desde la campaña 2019, ganándose la titularidad y erigiéndose como pilar y figura de La Academia, actualmente al mando de Juan Antonio Pizzi, ex DT de la selección chilena.

Claudio Bravo manifestó que “el rendimiento de Eugenio no me llamó la atención… ¿por qué dijo esto? Porque lo hemos tenido mucho tiempo en la selección y sabemos el gran jugador que es, y a nivel personal lo mismo”.

Agregó: “que él juegue y compita bien a este nivel no me llama la atención. Sí me llamaría la atención verlo de otra manera, pero como lo vi contra Argentina, ante grandes jugadores, no me llama la atención”.

Por último, Claudio Bravo sentenció que no entiende mucho por qué Mena no tuvo su espacio en la Roja por mucho tiempo. El lateral era fijo como alternativa de Jorge Sampaoli aunque no fuera titular. Con Pizzi y Reinaldo Rueda el Chueco perdió mucho terreno y regresa de la mano de Martín Lasarte.

“Me pone feliz el hecho que pueda estar acá con nosotros, porque es un gran jugador que viene haciendo las cosas muy bien es su equipo desde hace mucho tiempo. Más allá de por qué no estaba acá o por qué no lo aprovechamos antes, no sabría el porqué”, concluyó.

La selección chilena empató 1-1 contra la Albiceleste en Argentina y espera por Bolivia.

