La elección del nuevo entrenador de la selección chilena les quita el sueño a los hinchas de la Roja. Es que pasan los días y no se confirma quién será el reemplazante de Martín Lasarte, a dos semanas de los próximos compromisos del equipo nacional: un amistoso en Corea del Sur y la tradicional Copa Kirín, en Japón.

En esa coyuntura hay dos nombres que orbitan el Complejo Juan Pinto Durán. Se trata de Eduardo Berizzo, aparentemente como prioridad, y de Gustavo Quinteros, quien pese a que fue descartado por la dirigencia de la federación, se mantiene entre los favoritos gracias a su positivo paso por Colo Colo.

Y Claudio Borghi tiene sus reparos. El entrenador de la selección chilena entre 2010 y 2011 no está de acuerdo con que el técnico de Colo Colo quede fuera del abanico de opciones. "No sé cómo serán las conversaciones: de la federación salió que Quinteros estaba descartado, pero la verdad es que no lo puedo confirmar", explica el Bichi en diálogo con Redgol.

"Ahora, si es Berizzo, bienvenido sea. Es un chico que conoce mucho los clubes chilenos, conoce a los jugadores y es una alternativa", valora el campeón del mundo con Argentina en referencia al aspirante que fue campeón con O'Higgins de Rancagua y las ofició de primer ayudante de Marcelo Bielsa en su ciclo con la Roja.

"Uno se volcaría inmediatamente por Colo Colo y por Quinteros"



El análisis de Claudio Borghi pone énfasis en una característica que se busca especialmente en un entrenador de selección: la experiencia. Tanto Gustavo Quinteros como Eduardo Berizzo dirigieron en eliminatorias, aunque el éxito ha sido relativo.

"Lo de Berizzo no lo sé, no le fue muy bien en Paraguay", puntualiza el Bichi. "Uno se volcaría inmediatamente por Colo Colo y por Quinteros. No es que me guste más. Pero si buscamos experiencia, Quinteros la tiene y mucha", explica el campeón del mundo en 1986.

El DT de Colo Colo dirigió a Bolivia y Ecuador por clasificatorias en el pasado, un factor que fortalece su postulación considera distintivo. "A nivel de selección, el currículum más importante que hay hoy en Chile es el de Quinteros. Aunque eso no asegura absolutamente nada", complementa.

De acuerdo a la información brindada por el gerente de selecciones, Francis Cagigao, la intención de la dirigencia es que el nuevo entrenador de la Roja comunique su primera convocatoria el próximo 23 de mayo.