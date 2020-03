Claudio Borghi, a nueve años de su debut en la Roja: "Matías hizo un golazo, tenía buen nivel, pero no como 2006, ese no lo volvió a tener jamás"

Uno de las mejores de la etapas de la selección chilena fue con Marcelo Bielsa a la cabeza, quien renunció a la Roja en 2011, tras la derrota de Harold Mayne-Nicholls en las elecciones ante Jorge Segovia y luego Sergio Jadue.

Tras el Loco había que encontrar a su reemplazante, y en la ANFP le dieron el puesto a Claudio Borghi, quien cambió a Boca Juniors por el equipo nacional.

El Bichi tuvo su estreno con el conjunto criollo exactamente hace nueve años, y en conversación con RedGol, rememora el día que se puso por primera vez el buzo de la Selección.

El estreno de la Roja de Borghi fue en grande, de visita, en Europa y ante el poderoso equipo de Portugal. Fue un empate 1-1, que analizó el ex jugador de AC Milan en este medio.

"Del día del debut… sí, se recuerda, fue un empate en Portugal. Más que el debut era toda la organización y coordinación que había que tener, a nivel Selección, yo no tenía esa experiencia, había trabajado en equipos, en los clubes es diferente, uno cuenta con los jugadores todos los días", partió diciendo el ahora comentarista del CDF.

"Acá hay una coordinación de vuelos, de llegadas, de salidas, y fundamentalmente coordinar los entrenamientos, porque venían todos con niveles diferentes y partidos diferentes. Algunos venían jugando, otros no tanto, así que coordinar eso fue muy interesante, como primera experiencia. Después con el correr el tiempo una va tomando hábitos de trabajo, formas, estilos y se hace un poco más llevadero", agregó el argentino.

En lo futbolístico, Borghi quedó muy contento por lo mostrado por sus pupilos en Leiría: "yo quedé conforme con el debut, fue un partido bastante interesante, comenzamos perdiendo por una jugada que le hacía daño a Chile, que era un centro y una peinada en el primer palo, porque no teníamos altura, con definición en el segundo. Después hubo que corregirlo y emplear un jugador más en esa posición, por si pasaba el balón. Así que el debut fue bastante bueno por todos los jugadores".

El nivel de Matías

Uno de los puntos a analizar aquella jornada era ver cómo iba a reaccionar Matías Fernández bajo la tutela del Bichi, debido a que el volante vivió sus mejores jornadas con Borghi en la banca, cuando lo tuvo en Colo Colo en 2006.

El por entonces jugador de Sporting de Lisboa tuvo un buen papel ante los lusos, es más, se despachó un golazo de tiro libre, el único tanto chileno aquella ocasión.

"¿Si era la opción de recuperar a Matías? No creo, él venía jugando a buen nivel en ese momento, si hacía mucho tiempo que no hacía un gol de tiro libre y en aquel partido lo hizo muy bien, anotó un golazo. Pero no, no era la condición de un Matías que no tenía un nivel necesario, tenía buen nivel, no como el 2006, porque jamás volvió a tener ese nivel, así que era cuestión de ponerlo y ver cómo estaba, para saber si se animaba a ser el conductor del equipo", cerró Borghi.

Chile empató, luego con Borghi la Roja estuvo como líder de las Eliminatorias para Brasil 2014, pero el equipo se vino a bajo y fue reemplazado por Jorge Sampaoli, pero esa es otra historia...

Las formaciones

Portugal: Rui Patricio; Joao Pereira (41’ Silvio), Rolando, Ricardo Carvalho (46’ Pepe), Fabio Coentrao; Raul Meireles, Nani (84’ Danny), Joao Moutinho, Carlos Martins (71’ Paulo Machado); Helder Postiga (81 Hugo Almeida), Silvestre Varela (61’ Ricardo Quaresma).

Chile: Claudio Bravo; Gonzalo Jara, Waldo Ponce, Pablo Contreras; Mauricio Isla (82’ Fabián Orellana), Gary Medel, Arturo Vidal, Carlos Carmona; Matías Fernández; Alexis Sánchez, Jean Beausejour (66’ Gonzalo Fierro).

