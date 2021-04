Chupete Suazo y el 9 de la selección: "Ojalá se busque a alguien a quien no le pese la camiseta"

Humberto Suazo cumplirá 40 años en mayo y los hinchas más soñadores de la selección chilena no han dudado en alzarlo como candidato para la Roja frente a la anemia de gol de los últimos años. Es que el Equipo de Todos nunca volvió a tener un 9 de sus condiciones.

Fueron 60 partidos, 21 goles y actuaciones relevantes en la Copa América, Eliminatorias Sudamericanas y el Mundial de Sudáfrica. Y aunque posteriormente se celebró a costa de Alexis Sánchez y Eduardo Vargas, como Chupete no volvió a aparecer un centrodelantero.

Por eso y cuando se cumplen ocho años de su último partido por la Roja, ante Egipto en Madrid en 2013, Suazo reconoce su inquietud en diálogo con El Mercurio, aunque asegura que "hay hartos que pueden ser el 9 de la selección".

"Siempre lo he dicho, pero han pasado cosas, que se lesiona alguien o van cambiando. Pero sí tenemos. No es para cualquiera el 9 de la selección. Hay que darles un par de partidos. Pero si vas cambiando, no les das continuidad", reflxiona el sanantonino.

Humberto Suazo marcó 21 goles en 60 partidos oficiales con la selección chilena. Foto: Agencia Uno

Consultado por una seguidilla de nombres como Nicolás Castillo, Alexis, Vargas y Felipe Mora; Chupete agrega que "ahora llamaron al Mago (Luis) Jimenez" y que además "está Ángelo Henríquez. Pero no se han podido afianzar como el 9 de la selección".

"Ojalá se busque alguien a quien no le pese la camiseta, porque la selección no es lo mismo que un equipo, porque es otro ritmo, otro nivel, vienen jugadores desde Europa", razona el veterano atacante nacional.

"Está difícil. Hasta Vargas podría jugar de 9, pero en Brasil no juega ahí. Alexis podría ser, pero no se mantiene en el centro", analiza el goleador de La Serena, que volvió el año pasado a Primera División después de sus pasos por Segunda División y Primera B.

La selección chilena volverá a la actividad en junio, en la antesala de la Copa América, donde se disputarán dos partidos de Eliminatorias Sudamericanas. Después del torneo que se disputa en Argentina y Colombia vendrán dos fechas triples en el premundial.