Fernando Petrocelli calienta la previa del Venezuela-Chile: “Hay que salir a matar. Hay que salir buscar la victoria como sea”

Queda un poco más de un día para que Chile vuelva a salir al terreno de juego y enfrente como forastero a Venezuela, por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022.

En ese sentido, el periodista venezolano Fernando Petrocelli analizó en su canal de YouTube el uno a uno entre ambas selecciones y aseguó que la Roja “tiene un gran equipo”, pero que la Vinotinto tiene los futbolistas para jugar “un partido de igual a igual”.

“Chile tiene un gran equipo, pero tampoco debemos demeritar lo nuestro. Venezuela cuenta con piezas suficientes para realizar un partido de igual a igual. Venezuela debe planteal un encuentro ambicioso, y que no se debe repetir el planteamiento mezquino ante Paraguay. Es hora de ponerse los pantalones”, señaló.

Venezuela viene de caer por la cuenta mínima ante Brasil. Además, en tres fechas de eliminatorias no suma ningún punto. (FOTO: Getty)

Al comparar puesto por puesto entre ambas selecciones, el periodista no escatimó en elogios y destacó las figuras de Claudio Bravo, Mauricio Isla, Jean Beausejour, Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

“Hoy juega en Betis, lo he visto a un buen nivel en España. Bicampeón de América, ex Barcelona y Manchester City. Ojalá Wuilker Fariñez pueda cumplir, pueda completar una carrera como Claudio Bravo”, mencionó.

Ahora bien. Contra Chile el equipo tiene que salir a jugarse la vida. Y Peseiro demostrar el plan ofensivo que tanto expresó en las entrevistas. No se puede repetir el plan mezquino contra Paraguay. Hacerlo sería decepcionante y absurdo. Hay que salir a buscar el partido. — Fernando Petrocelli (@fpetrocelli) November 14, 2020

“Yo recuerdo al Mauricio Isla de Udinese, era una locura. Tiene 32 años, pero sigue siendo parte indispensable en Chile. Un lateral con muchísimo recorrido y hoy forma parte en uno de los mejores clubes de América, Flamengo”, expresó.

“Jean Beausejour no está en su mejor momento, regresó en esta convocatoria, parte de Universidad de Chile (…) es Bicampeón de América, hombre que estuvo en el exterior, un lateral con gol, con buena precisión para tirar centros, que se convierte en extremo por momento, pero más allá que no esté en su mejor momento, le gana la pulseada a su compañero de equipo, Luis del Pino Mago”, comparó.

“Arturo Vidal viene de ganar el partido solo ante Perú, titular en el Inter de Milán de Antonio Conte. ¿Qué más se puede decir? Es uno de los mejores mediocampistas con llegada, con pegada, con jerarquía y que le encanta jugar ante Venezuela. Punto para Chile”, destacó del King.

Finalmente, “Alexis Sánchez es de los mejores extremos que yo he visto en este continente. Su etapa en Udinense, Antonio Conte no lo utiliza tanto con Inter. El viernes jugó unos seis minutos y lo más probable que Reinaldo Rueda lo haya testeado, haya tratado de ver cómo está. Yo creo que Alexis va a jugar y si juega es más que (Yeferson) Soteldo, (Jefferson) Savarino y cualquier otro jugador que ocupe esta banda”, recalcó.

Pero eso no fue todo, porque destacó lo realizado por la Vinotinto ante Brasil, pero que eso no es suficiente para vencer a la Roja: “Era un partido bastante lógico ante Brasil. Se perdió por un mínimo detalle. Creo que fue el mejor partido de Venezuela, lo vuelvo a repetir. Pero eso no puede ser el plan, la idea, la propuesta del martes. Negativo. Contra Chile hay que salir a matar, en el sentido futbolístico. Hay que salir a buscar la victoria como sea”, sentenció.

Recordemos que el encuentro entre Venezuela y Chile está programado para este martes a las 18:00 horas, y que podrás seguir todos los detalles de la previa y ver el partido en vivo y gratis a través del streaming de RedGol.