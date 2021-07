Karen Araya y su gol histórico en Tokio 2020: "Me voy con sentimientos encontrados"

Un partido histórico jugó la Roja en Japón, porque la selección chilena femenina marcó su primer gol en unos Juegos Olímpicos, en la derrota por 2-1 ante Canadá.

La encargada de anotar la primera diana nacional en una cita de los cinco anillos fue la volante Karen Araya, quien desde los 12 pasos batió la resistencia del conjunto norteamericano.

La jugadora de Santiago Morning se mostró contenta por su tanto, pero a la vez triste, porque Chile no le pudo sacar unidades al potente equipo canadiense.

"Seguimos con la ilusión intacta, nos queda una final más, tenemos que recuperarnos para estar bien, me quedo con el esfuerzo del equipo, estuvimos ahí, a punto, pero me voy con sentimientos encontrados, por haber convertido, pero no sumamos y eso afecta un montón", indicó.

La Roja no pudo sumar - Getty

"Se siente increíble anotar, trato de aportar lo que más pueda con el equipo, pero estoy feliz", agregó.

La Roja vuelve a salir a la cancha este martes, cuando se mida ante Japón, con la obligación de ganar, para así tener la opción de clasificar de ronda.