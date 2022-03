Este jueves todos los hinchas del futbol estarán ultra ansiosos e incluso con nervios con una fecha de miedo que se vivirá en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Y es que cuatro partidos se jugarán en simultáneo y tendrá los fanáticos con los pelos de punta sacando la calculadora.

El duelo de La Roja con Brasil es el que más llama la atención y tendrá a todo nuestro país pendiente de un milagroso resultado que pueda sacar la selección chilena en el Maracaná y así seguir con vida en las Eliminatorias. Pero a la misma hora se jugarán duelos clave en que las demás selecciones se juegan también su futuro.

Cuatro partidos al mismo tiempo y que tendrás como siempre la opción de verlos totalmente gratis en RedGol. El proceso en Sudamérica vive horas clave y con dos fechas finales de infarto que podrás seguir sin problemas en nuestro sitio, pero también en la nueva app para smartphone que puedes descargar en dos simples pasos.

Recuerda que podrás ver los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo vía streaming por Redgol. Sólo necesitas un dispositivo con conexión fija o wifi de internet, en territorio chileno, para seguir el camino a Qatar 2022 con la mejor calidad de imagen y sonido.

¿Dónde puedo ver en vivo los partidos de este jueves por Eliminatorias a Qatar 2022?

Desde las 20:30 horas y en simultáneo, RedGol transmitirá en vivo, full HD y por streaming los cuatro partidos de este jueves 24 de marzo.

Brasil vs Chile, Uruguay vs Perú, Colombia vs Bolivia y Paraguay vs Ecuador estarán disponibles para ver en directo si tienes conexión a wifi o internet fijo, y además estás en territorio chileno.

Solo debes ingresar a nuestro sitio RedGol.cl, o también descargar la nueva app oficial de RedGol.

¿Cómo y dónde puedo descargar la app oficial de RedGol?

Para descargar la app oficial de RedGol totalmente gratis, ya sea para IOS o Android, puedes bajarla AQUÍ en este enlace.

Serás dirigido a la tienda online de tu smartphone y así descargar la app, donde podrás ver los partidos y encontrarás toda la información de noticias, partidos y resultados.