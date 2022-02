El ex delantero nacional analizó con Redgol el difícil partido que tiene la Roja ante Bolivia en la altura de La Paz. Donde asegura que saldrán a bombardear el arco nacional, pero justamente de eso Chile también tiene que sacar provecho.

Este martes la selección chilena se juega prácticamente la vida ante Bolivia en La Paz por las Eliminatorias Sudamericanas, con el objetivo de mantener las aspiraciones de clasificar al Mundial de Qatar 2022. Es por eso, que el ex atacante nacional Sebastián González tiene un par de claves para el crucial partido.

La Roja tras la derrota ante Argentina complico su clasificación a la próxima cita mundialera y deberá ir hasta la altura de la capital boliviana para conseguir los urgentes tres puntos. Frente a aquella situación, Chagamol dialogó con Redgol y analizó lo que se le avecina los pupilos de Martín Lasarte en el estadio Hernando Siles.

"Como nunca es un partido de definición para Chile. No sirve el empate, ni mucho menos perder. Los tres puntos van a ser determinantes para tener la ilusión de clasificar al Mundial. Cuando se va a Bolivia inconscientemente son en fechas que el equipo suma. Hoy es un contexto en el que ellos quieren ganar, saben que nos pueden dejar fuera y están con esa consigna", lanzó en primera instancia.

Ante la baja de Claudio Bravo por lesión, el portero en su reemplazo será Brayan Cortés. Por lo que, el ex delantero nacional asegura que el combinado boliviano saldrá con todo a bombardear el arco chileno. "Lo vienen haciendo en estas eliminatorias. Apelan a eso. Marcelo Moreno Martins pasa tres cuartos de cancha y ya empieza a rematar. Esa será su estrategia, más ahora que no estará Bravo", asegura.

La clave de Chamagol

Justamente Chamagol se aferra a esa idea del disparo desde fuera del área y cree que es lo que el Equipo de Todos también debe utilizar para sacar ventaja en La Paz. "La adaptación se está preparando desde antes en Calama. Si bien es cierto, hay más altura en el estadio Hernando Siles, aquí hay otras cosas en juego. A ellos también les afecta ese remate de media distancia por la velocidad que toma el balón en altitud y eso es lo que Chile tiene que aprovechar", asegura.

Por último, Sebastián González tuvo palabras para la posibilidad que Martín Lasarte pueda dejar la banca de la Roja si no logra clasificar a Qatar 2022. "Eso va a depender de lo que la ANFP quieran como proyecto para la selección. Si bien es cierto, el no instalarse en un Mundial te cambia la perspectiva en el corto plazo porque ya no se puede planificar, sino que pensar en el próximo".