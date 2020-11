Gianluca Lapadula se pone por primera vez la camiseta de Perú y simula festejo de gol ante Chile

Gianluca Lapadula tiene revolucionados a los peruanos, es que el Bambino es la esperanza no sólo de gol, si no que de reemplazar al ídolo Paolo Guerrero que por culpa de una grave lesión no volverá a las canchas hasta el 2021.

El jugador del Benevento de la Serie A de Italia llegó a Lima, entrenó junto a sus compañeros bajo las órdenes de Ricardo Gareca y aún no se sabe si será titular ante Chile en el Estadio Nacional.

Lapadula ya posó con la camiseta de la selección peruana desatando la euforia de los cibernautas de los fanáticos de la albirroja.

En la sesión forográfica, el delantero simula estar gritando un gol, algo que en Perú esperan se haga realidad. Otros jugadores que lo acompañaron fueron Edison Flores, Alexander Callens y Jean Pierre Rhyner.

Perú viaja este miércoles a Chile para enfrentar a la Roja de todos el viernes a las 20:00 en Ñuñoa, y Ricardo Gareca debe decidir si alineará a Lapadula o a nuestro conocido Raúl Ruidiaz.