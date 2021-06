Cristián Bogado le tiene fe a Chile ante Paraguay: "Los del bicampeonato tienen mucho que dar todavía"

Este jueves la selección chilena cierra su participación en la fase de grupos de la Copa América enfrentando a Paraguay. La Roja necesita sí o sí sumar de a tres para terminar en la parte alta de la tabla de posiciones y así evitar a Brasil en los cuartos de final, donde ya está instalada.

El choque con los guaraníes no será nada de fácil, ya que llegan necesitados si es que quieren estar tranquilos en la última fecha. Pero pese a ello, los hinchas de la albirroja tienen más que claro que ante nuestro país deberán dejarlo todo.

En la previa Cristián Bogado conversó con Al Aire Libre en Cooperativa y adelantó lo que será el encuentro de esta noche, con un feroz elogio a la Generación Dorada. "Sé lo que puede dar hoy Chile y sé que también quieren el recambio, pero creo que los jugadores que consiguieron el bicampeonato tienen mucho que dar todavía. Hay que cuidarse de ellos".

Chile y Paraguay no se ven las caras a nivel adulto desde las eliminatorias a Rusia 2018. Foto: Agencia Uno

Para el ex Colo Colo, el partido ante Chile será complejo. "Nos va a costar un poquito, como con Argentina que lo tuvimos en su arco pero sin llegadas claras. Ojalá podamos tener un partido bonito, jugamos contra el bicampeón de América. Prefiero un empate porque mi corazón está partido".

Por otro lado, Bogado salió a respaldar el trabajo de Eduardo Berizzo, criticado por los resultados en el torneo. "Le ha costado el recambio porque hay muchos jugadores sin experiencia. La gente está un poco cansada de no poder ganar y están con miedo del entrenador. Yo no lo veo así, me gusta el juego que está implementando, pero la gente pide ganar".

Finalmente insistió en que el Toto le ha dado una nueva cara a los guaraníes. "Ha cambiado bastante el sentido de juego, antes Paraguay era todo pelotazo. Ahora tenemos más toque de balón y salimos jugando".