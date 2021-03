Pinares se entusiasma con la Roja: "Quiero pelear un puesto. Tendré 31 años para el Mundial"

César Pinares pasa por un positivo momento en Gremio de Porto Alegre, donde ha gozado de titularidad en los últimos encuentros. Tanto así, que su rendimiento ha sido premiado por Martín Lasarte, quien lo convocó para el amistoso que la selección chilena jugará ante Bolivia este viernes.

"Me pone contento estar siempre en la selección, pelear por un puesto y sacar mi mejor rendimiento para aportar al equipo. Tendré 31 años para el Mundial y lo veo con muy buenos ojos porque siento que estoy creciendo. Sería una linda edad, pero aún queda mucho camino y no me proyecto tan lejos", dijo el ex Universidad Católica en LUN.

Pinares dice que está contento en Brasil: "Estoy en una etapa en Gremio con más partidos seguidos y eso me ha llevado a ir subiendo mi nivel y aportar dentro del equipo titular. Brasil es un fútbol de alto nivel, hay muchos clubes que tienen para invertir y la competencia es grande. Estoy jugando en mi posición natural como volante".

Y se siente más exerimentado: "Estoy más grande, más maduro. Disfruto cuando mi rendimiento es alto, disfruto mucho el placer de jugar a la pelota, pero me voy poniendo objetivos, qué hice mal en los partidos y así voy aprendiendo. En Brasil me he sentido bien, pero sé que no es ni la mitad de lo que puedo llegar a rendir".

Pinares defendiendo al Gremio en Copa Libertadores (Getty)

El ex Palermo asegura que está muy bien físicamente e incluso su preparador físico, Daniel Gustavo, lo alaba: "Pinares vino a verme a la ciudad de Garopaba. Hicimos un trabajo intenso y me sorprendió con su forma física a pesar de que estaba de vacaciones. Tuvimos un gran entrenamiento en la playa. Nos enfocamos íntegramente en su parte física, tanto su fuerza como velocidad y acondicionamiento cardiopulmonar para llegar en buenas condiciones a la selección".

RedGol transmitirá GRATIS, en vivo y en directo por streaming, el partido entre Chile y Bolivia que marcará el debut de Lasarte al mando de La Roja, el viernes 26 de marzo desde el Estadio El Teniente de Rancagua. Sólo debes entrar a RedGol.cl y disfrutar del partido (Solo para territorio chileno y por conexión wifi).