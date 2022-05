Sindicato ecuatoriano de futbolistas lamenta situación de Byron Castillo: "No tenemos ni documentación, ni nada que nos ayude a defenderlo 'a capa y espada'"

En la selección chilena aguardan con paciencia por una resolución del caso de Byron Castillo, quien habría usado documentación fraudulenta para poder participar con Ecuador en estas Eliminatorias Sudamericanas, algo que le abrió una opción legal a la Roja para disputar el cupo para Qatar 2022.

Si bien en el país meridional el caso en un principio tuvo bajo perfil, la tensa calma que viven es notable con declaraciones desde todos los sectores y en esta ocasión fue Carlos Tenorio, presidente de la Asociación de Futbolistas de Ecuador, quien se manifestó sobre lo que está sucediendo.

El exjugador, quien también representó a los tricolores, lamenta lo que pasa. "Nosotros como AFE solo podemos decir que estamos con Byron, en la parte de solidaridad. Pero después nosotros no tenemos ni documentación, ni nada que nos ayude a decir 'desde acá defenderemos a capa y a espada'. Este es un tema que va más a fondo", dijo a Radio Sucre.

Tras eso puso la pelota en la cancha de los equipos que representa. "Barcelona es uno de los que puede estar más empapado. La FEF y FIFA. Ni ustedes los periodistas saben mucho, solo lo que ya ha salido. Nosotros estamos en ese apoyo para el jugador y ojalá todo se aclare", manifestó.

Entre tanto, se mostró solidario con Castillo, quien pidió ser sustituido entre lágrimas en el último partido de Barcelona de Guayaquil. "Es doloroso, yo también fui jugador de fútbol. Es como que te culpen de que el país desaparezca, y eso no debe ser así. No te puedes sentir mal al llegar en casa tras un mal partido, no quiero imaginarme en esta situación. Byron es ecuatoriano, lleva muchos años jugando. Ahora hay una demanda donde solo lanzan verdades en todos lados y la gente tiene esa incertidumbre", indicó a quien apodaban El Demoledor.