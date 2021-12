La Roja tiene nueva piel, y es que a partir de octubre pasado adidas comenzó a vestir a la selección chilena. Una marca que tiene su historia con Chile y que tras 27 años desde la última vez que vistieron a las selecciones, volvieron a hacerse presente en el Equipo de Todos de cara a la ruta al próximo Mundial de Qatar en el 2022.

No hay duda que el diseño, color y detalles de la multinacional alemana cautivaron a todos. Y tras verla en cancha por los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022, adidas anunció el inicio de la venta de la camiseta original para fanáticas y fanáticos de la Roja a través de Gary Medel.

Pero como no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, la medianoche del viernes 10 de diciembre comienza la primera parte de la venta, el que será exclusiva para los miembros de adidas Creators Club, la membresía de la marca para tener productos, ofertas y descuentos exclusivos.

¿CÓMO COMPRAR LA NUEVA CAMISETA DE LA SELECCIÓN CHILENA ADIDAS?

Los clientes inscritos en adidas Creators Club tienen la primera opción de comprar la camiseta oficial de la Roja. Para acceder al programa se puede hacer de dos formas: mediante la APP de adidas (disponible para iOS y Android), o en www.adidas.cl

¿CUÁNDO COMPRAR LA NUEVA CAMISETA DE LA SELECCIÓN CHILENA ADIDAS?

La nueva camiseta de la selección chilena adidas comienza a ser vendida a la medianoche del viernes 10 de diciembre de 2021, mediante adidas Creators Club.

DETALLES DE LA CAMISETA DE LA SELECCIÓN CHILENA ADIDAS

La camiseta cuenta con la tecnología adidas “AEROREADY”, que otorga una mejor ventilación y mayor frescura al momento del juego, ofreciendo agilidad y velocidad.

Esta tecnología está presente en la indumentaria que utilizan las selecciones europeas y de Latinoamérica patrocinadas por la marca alemana, y en Chile en la de los clubes Colo Colo y Universidad de Chile.

Una de sus principales características es el uso de botones en el delineado. Estos irán aplicados precisamente en el cuello en V.

Otro elemento que cambia con relación a la última camiseta de la Roja está en las mangas, que eran de color blanco. Con adidas se retoma la tonalidad roja para toda la prensa y el blanco se limita a los ribetes y a las tres líneas que recorren desde el hombro hasta la base.

¿CUÁNTO CUESTA LA NUEVA CAMISETA DE LA SELECCIÓN CHILENA ADIDAS?

La camiseta de la Selección Chilena adidas tendrá un valor de $64.990 y, por ahora, solo estará disponible en su versión de local color rojo, cuello azul y las tres tiras blancas en sus hombros, en tallas de adulto unisex.

Para enero de 2022 se espera la segunda parte de la venta destinada para el público general en las tiendas adidas, APP y en www.adidas.cl