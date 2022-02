A Brayan Cortés le resbalan las críticas de Johnny Herrera: "No me calienta la cabeza"

Si el triunfo de la selección chilena frente a Bolivia en La Paz en la más reciente jornada de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 tiene a algún responsable ese es Brayan Cortés, quien sostuvo con tremendas atajadas a la Roja cuando la peor pasaban en la altura altiplánica.

El portero de Colo Colo se perfilaba de titular por la lesión de Claudio Bravo ante Argentina, contra quien ya había disputado gran parte del compromiso, pero pese a su solidez fue blanco de críticas por parte del exguardameta Johnny Herrera. "A veces, es medio distraído en el arco", dijo el ahora panelista de TNT Sports.

El arquero albo, sin embargo, respondió a esos señalamientos en una entrevista dada a Espn Fútbol Show durante la noche de este jueves dando a entender que es algo a lo que le resta peso. "Lo que diga cualquier persona, un referente como puede ser Johnny, no me complica, no me calienta la cabeza. Lo más importante es ganar", afirmó.

También habló de su tremendo partido en el estadio Hernando Siles. "Yo creo que por ahí nos favoreció la lluvia, la cancha rápida, se sintió un poco menos la altura. Ya estábamos preparados, estaba feliz en ese momento, quería aprovecharlo. Se disfrutó y lo importante es que se ganó. Para mí es un orgullo representar a Chile, pero eso lo decide el profe, me tocó jugar y era disfrutar y aprovechar la oportunidad. Hay que estar atentos", puntualizó.

Cortés, además, explicó lo ocurrido frente a la Albiceleste con la lesión de Bravo en Chile. "No había cachado lo que pasaba con Claudio porque conversaba con un compañero y por ahí me llamaron para calentar. Por ahí nos demoramos más de lo normal, fue confuso, no sabía si iba a entrar o no. Claudio tuvo intenciones buenas que yo entrara calentito, no entrara atrasado".