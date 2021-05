Arturo Vidal llega al país para integrarse a la Selección: "Ahora vamos a prepararnos de la mejor forma para llevar a Chile donde se merece"

La selección chilena comienza a recibir a sus invitados de lujo: la Generación Dorada. Este martes arribó a nuestro país Arturo Vidal, quién está ansioso por ponerse otra vez camiseta del combinado nacional.

El King es fijo en el once de Martín Lasarte para enfrentar a Argentina el 3 de junio en Santiago del Estero y cinco días después a Bolivia en San Carlos de Apoquindo.

El volante del Inter de Milán subió una imagen junto a sus hijos a su cuenta de Instagram donde da cuenta de lo feliz que está retornando a su hogar.

Fabián Orellana también llegó junto a Arturo Vidal (Instagram)

"Qué rico es llegar a nuestro querido país. Ahora vamos a prepararnos de la mejor forma para llevar a Chile donde se merece. Los amo hijos", escribió Vidal.

No hay dudas que el mediocampista es pieza fundamental para cualquier entrenador y aunque no tuvo una temporada regular en el Inter de Milán, su valía, calidad y jerarquía, no está en discusión.

Junto al Rey Arturo también llegó a Chile Fabián Orellana delantero del Real Valladolid que pese a que su equipo perdió la categoría, fue una de las figuras del cuadro que pertenece a Ronaldo Nazario.