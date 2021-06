"Ataque prometedor con disputa": Conmebol libera audios del VAR en el penal de Chile ante Argentina

La selección chilena rescató un importante empate ante Argentina en la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. La Roja se llevó una igualdad 1-1 en un partido duro y donde la gran polémica la puso el VAR en el penal de Guillermo Maripán contra Lautaro Martínez.

El defensor del AS Mónaco derribó al delantero del Inter de Milán de Alexis Sánchez y Arturo Vidal en los 23' minutos de partido, pero el juez Jesús Valenzuela no sancionó la pena máxima en primera instancia. No obstante, el llamado desde la cabina hizo que fuera a revisar la jugada, donde decidió que había falta.

En las últimas horas y para evitar cualquier malentendido, la Conmebol liberó los audios del VAR en la jugada del penal. Con un video explicativo y luego el sonido íntegro, el ente rector del fútbol sudamericano aclaró la decisión.

Maripán cometió un penal que el VAR acusó ante Argentina. Foto: Agencia Uno

En la primera parte, se explica que "en esta acción el defensor, sin lograr jugar el balón, traba con sus muslos la pantorrilla del delantero de manera imprudente. El árbitro no sanciona la falta. El VAR al revisar las imágenes con los ángulos y velocidades adecuadas encuentra la evidencia del punto de contacto de la falta y sugiere una revisión en campo".

Con ello, desde la cabina lograron señalar paso a paso la pena máxima. "El árbitro rectifica su decisión y sanciona penal sin tarjeta al tratarse de un ataque prometedor con posibilidad de disputa del balón".

Revisa el audio del VAR en el penal de Chile ante Argentina

Árbitro: Veo un contacto con la pierna izquierda.

VAR: Lo toca con la pierna de apoyo.

VAR: Pelota no toca, esa misma muestra de atrás.

VAR: No toca balón y con el muslo toca la pierna

Árbitro: Está en disputa, es un ataque prometedor.

VAR: Viste que no tocó el balón, ahora quiero que veas el contacto del muslo.

Árbitro: No, dame la normal, pero con otro ángulo más abierto.

VAR: Para mí es un ataque prometedor con disputa

Árbitro: Si con disputa, voy con penal sin tarjeta.

