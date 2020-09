La dura autocrítica de Ángelo Sagal: “Sé que estoy al debe en la Selección Chilena”

Ángelo Sagal vestirá su tercera camiseta internacional, primera en Europa, porque hace unos días atrás fue confirmado como nuevo refuerzo de Denizlispor de la Superliga de Turquía.

En ese sentido, dialogó con Deportes en Agricultura sobre este nuevo desafíos profesional y si esta nueva experiencia le ayudará para ser una opción real para la Selección Chilena de Reinaldo Rueda.

“La gente está muy marcada con el gol que fallé en la final de la Confederaciones (ante Alemania). A mí me afectó mucho ese gol. La crítica me la tomo bien, porque sé que estoy al debe”, mencionó.

“No puedo decir nada de Rueda. Ha sido muy paciente bancándome. Cuando fuimos a la gira en Europa me sentí muy cómodo. Pero ya cuando vienen los futbolistas de clase mundial como (Arturo) Vidal, Alexis Sánchez, (Gary) Medel, (Mauricio) Isla o (Claudio) Bravo se siente la presión extra”, agregó.

Finalmente, al ser consultado si se ve como reemplazante de Jean Beausejour dijo que “no me imagino jugando de lateral izquierdo en ningún equipo. Mi posición natural es de extremo por izquierda, ni siquiera con el perfil cambiado, porque no voy a resolver de tan buena forma”, sentenció.

Recordemos que Sagal ha defendido en 18 oportunidades la camiseta de la Roja, registra dos goles, fue subcampeón de la Copa Confederaciones (2017) y fue parte de la plantilla que obtuvo el cuarto lugar en la Copa América 2019.