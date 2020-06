Alfonso Parot: "Me siento capacitado para ser el lateral izquierdo de la selección chilena"

Uno de los grandes dolores de cabeza para el entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, comenzó el día que Jean Beausejour decidió en la Copa América de Brasil 2019 renunciar al equipo de todos.

A partir de ese momento el cafetalero ha probado diferentes fórmulas, como por ejemplo alinear por la banda izquierda al lateral derecho de Colo Colo, Óscar Opazo.

Uno que se tiene toda la fe del mundo para ocupar la posición que dejó Jean Beausejour, es el defensa de Universidad Católica, Alfonso Parot.

Alfonso Parot ante Lautaro Martínez en amistoso entre Chile y Argentina en 2019 (Agencia Uno)

“Me siento capacitado para ser el lateral izquierdo de la selección chilena. He tenido la posibilidad de jugar algunos partidos, no de la forma que yo quería, pero sigo trabajando para ser considerado”, aseguró el Poncho en DirecTV

Parot asume que es un desafío reemplazar al histórico lateral izquierdo de la U, que además es el único jugador chileno que ha marcado en dos mundiales diferentes.

"Será difícil sacar la sombra de Jean Beausejour y las figuras de la generación dorada. Siempre habrá comparaciones que son odiosas. Toda la vida será así. Es complicado”, reflexionó.

De lateral a central

Parot sorprende al confesar que le gustaría mutar de lateral izquierdo a central, algo que le llama la atención. “En el futuro me gustaría jugar de defensor central. Es una posición que me gusta mucho", aseguró.

Respecto a la actualidad de Universidad Católica, el Poncho cuenta que "en el plantel estamos trabajando a gran nivel. Hay un buen compromiso. Estamos listos para regresar. El club ha desarrollado un plan de retorno, pero todo depende de las decisiones políticas”.