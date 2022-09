La Comisión de Apelación de la FIFA comunicó el fallo tras los reclamos de las federaciones chilena y peruana en el caso Byron Castillo. Desde Zúrich, el ente rector del fútbol mundial informó que se mantuvo la decisión tomada en junio y se ratificó a Ecuador como clasificado a Qatar 2022.

Por supuesto, la decisión no gustó nada a la ANFP, la que buscaba una desclasificación ecuatoriana por una posible mala inscripción de su seleccionado. Y tras conocerse el fallo, cuyos argumentos aún deben ser enviados, la ANFP rápidamente dejó ver sus impresiones.

Jorge Yunge, el secretario general de la ANFP, conversó con El Deportivo y aseguró que la comunicación del fallo trae "un día oscuro para el fútbol y la credibibildad del sistema" y, tal como lo hizo el abogado Eduardo Carlezzo, confirmó que se acudirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

“Este es un día oscuro para el fútbol y para la credibilidad del sistema. El mundo del fútbol escuchó a un jugador que ayudó a Ecuador a clasificarse para el Mundial de la FIFA admitir que nació en Colombia y que obtuvo un pasaporte ecuatoriano utilizando información falsa”, partió diciendo.

"No es de extrañar que se negara a participar en la audiencia. ¿Qué decir sobre el Comité de Apelación que ante todo esto todavía no actúa?" complementó Yunge sobre Castillo, quien fue citado a la audiencia realizada este jueves pero no se presentó.

"Por supuesto, remitiremos esto al Tribunal de Arbitraje Deportivo porque el peso de la pruebas es claro e instamos al Comité de Apelación a que entregue los fundamentos de la decisión lo más rápido posible porque ya hubo suficientes retrasos y aplazamientos injustificables en este caso”, cerró.