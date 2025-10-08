Después de pasar poco más de tres meses alejado de su mejor nivel, David Valenzuela, estudiante del Colegio Mayor Peñalolén y tricampeón nacional de BMX Race, volvió a las pistas el pasado fin de semana. El joven piloto santiaguino de 10 años viajó a Chillán para disputar la quinta y sexta fecha de la Copa Chile, donde obtuvo el tercer lugar en la primera jornada y el primer puesto en la segunda.

Pero su regreso a los circuitos de esta rama del ciclismo olímpico no fue sencillo. Desde junio, el deportista comenzó a presentar síntomas respiratorios que graficaron en tos persistente, fatiga y distintos malestares. En un inicio fue tratado por distintos médicos por cuadros de bronquitis y faringitis, pero al no mejorar, su familia acudió a un especialista que finalmente dio con el diagnóstico: David estaba enfrentando una infección por Micoplasma pneumoniae, una rebelde bacteria conocida por provocar neumonías atípicas y que puede extenderse por semanas si no se pesquisa a tiempo.

“Yo encontraba raro que tuviera tantos resfríos seguidos. Decía: ‘¡Cómo tanta mala suerte!’, jamás pensé que tenía una bacteria”, recuerda Ingrid Pérez, madre de David. Gracias a un tratamiento con antibióticos, el niño finalmente logró sobreponerse a la enfermedad.

“Él estaba tosiendo todo el tiempo, pero a pesar de eso no decaía. Seguía entrenando como podía, es que tiene mucho carácter”, agrega. “En estas últimas competencias, incluso teniendo buenos resultados, no quedó del todo satisfecho. Es muy competitivo y no considera que viene saliendo de una enfermedad”, añade.

Regresó a la competencia

David valora sus resultados en Chillán, aunque mantiene su exigencia habitual. “Tuve buenos tiempos en las últimas fechas, pero puedo hacerlo mejor”, retoma David, para luego recordar la afección del pasado. “Estuve tres meses con una bacteria que me complicó los entrenamientos. Algunas veces no pude ir porque me sentía muy mal, la mayoría igual iba, pero no era lo mismo. A veces no podía parar de toser y no respiraba bien. Ahora estoy intentando volver al cien por ciento”, agrega él.

Totalmente recuperado y con hambre de triunfo, el joven deportista sólo tiene en mente su próximo gran objetivo: cerrar la temporada y conseguir el tetracampeonato nacional. “Me siento mucho mejor. Lo único que pienso es en seguir entrenando duro, porque si hago eso, los resultados llegarán solos”, concluye.

