El Team Chile sumó cuatro nuevas medallas durante la mañana de este sábado 4 de noviembre. Además del oro de Emanuelle Silva en patinaje de velocidad, el equipo nacional sumó una plata en canotaje femenino y dos bronce en pelota vasca en los Juegos Panamericanos 2023.

En la Laguna Grande de San Pedro de la Paz, la dupla de María José Maillard y Paula Gómez llegó en segundo lugar en canotaje C2 500 metros. El binomio nacional le hizo la pelea a Canadá hasta los últimos segundos, pero fue superado por 17 centésimas por el conjunto norteamericano.

Es la segunda presea plateada para Maillard en Santiago 2023, pues antes también se subió al podio en la categoría C1 200 metros. Ahí, la chilena quedó en segundo lugar por sólo 31 centésimas de distancia de la líder, la cubana Yarisleidis Cirilo. Es la cuarta medalla de Cote en Panamericanos.

En la pelota vasca, en tanto, Chile celebró gracias a Renato Bolelli y Rosario Valderrama. Bolelli venció al cubano Alejandro González por 2-0 en paleta de goma y Valderama hizo lo mismo ante la cubana Laura Álvarez, y entregaron medallas de bronce al Team Chile.

La emoción de la dupla de canotaje en los Panamericanos

La dupla de María José Maillard y Paula Gómez habló con los medios de comunicación luego de rozar la medalla de oro y quedarse con una presea dorada en el canotaje. Ahí, Gómez fue la que se mostró más emocionada por las críticas que había recibido anteriormente.

“Fue una preparación de tres semanas. Tuve mucho miedo de que el bote no funcionara, mucha gente habló que el bote era nuevo, que yo era una deportista elegida al dedo. Tenía mucho miedo y mucha presión. Me dijeron que perdimos el oro por nada, me duele, pero estoy feliz por tener una medalla”, contó.

“Yo lo único que quería era una medalla para demostrar que el bote sí se puede, que yo no soy una deportista elegida al dedo, y que podemos estar en los Juegos Olímpicos”, dijo después Gómez.

Maillard, en tanto, manifestó estar “demasiado contenta, me siento muy cómoda con Paula. Ella tiene 22 años y está recién empezando. Me hace mucha ilusión de tener una medalla en los Juegos Olímpicos. Estoy orgullosa de mi compañera, es su primer Panamericano y es doble mérito”.

¿Cuántas medallas tiene el Team Chile?

A las 10:30 horas del sábado 4 de noviembre, el Team Chile tiene 56 medallas. 10 son preseas de oro, 24 de plata y 22 de bronce.

