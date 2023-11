El Team Chile consiguió una nueva medalla de oro en los Juegos Panamericanos, gracias a una excelente actuación de Emanuelle Silva en el patinódromo del Estadio Nacional,

El deportista chileno fue el más rápido en los 200 metros contrarreloj masculino, consiguiendo de esta manera la décima presea dorada para la delegación nacional en Santiago 2023.

El logro fue bastante especial, pues logró vencer en la definición por solo cuatro milésimas al mexicano Jorge Martínez (17.566), mientras que un poco más atrás llegó el colombiano Andrés Jiménez (17.597).

“Mejor de lo que imaginé, así que feliz. Fue la semana más larga de mi vida, la presión es una espada de doble filo, representar a la gente, a mis papás que me apoyaron y la manejé lo mejor posible”, contó Silva tras la carrera.

También expresó lo que conversó con sus cercanos antes de competir. “Les dije en el grupo de Whatsapp familiar que la diferencia sería mínima y no quería darle chance a mi cerebro de desconcentrarse, así que les pedí que no me gritaran”, confesó.

El oro se palpitaba

Hace pocos días, Gustavo Aguilera, entrenador de Silva, conversó con Redgol sobre la presentación de su pupilo. “Más que una responsabilidad, se llega sabiendo lo que es capaz de lograr. Sabiendo de forma objetiva las marcas que debiese hacer. Y esas marcas debieran permitir que Emanuelle esté peleando la medalla de oro”, adelantó el DT.

Agregaba que “es una carrera muy especial para él, porque es una competencia que tiene otro sabor. Es una presión distinta, que a la vez es muy bonita, ya que los Juegos Panamericanos se disputan en casa, donde va a ser local y donde las personas que han estado pendientes de su carrera deportiva van a estar presentes. Es una presión rica”.