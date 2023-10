Pablo Quintanilla saca aplausos: cerró el Rally de Marruecos, en la última fecha del Campeonato Mundial de Rally Cross Country, de la mejor forma al quedarse con la victoria en la última etapa, corrida este miércoles en Merzouga.

Pese a que su objetivo en la carrera africana era probar la nueva moto del equipo Monster Energy Honda Team y sumar kilómetros de entrenamiento para el Dakar 2024, el piloto chileno mostró sus credenciales durante las cinco etapas de competencia, ratificando su gran nivel con la victoria en la última especial.

El competidor nacional completó los últimos 152 kilómetros cronometrados de carrera con un tiempo de una hora, 49 minutos, y 17 segundos.

De esta manera, logró distanciarse a un minuto y 24 segundos del segundo lugar del día, el argentino Luciano Benavides. El tercer lugar, en tanto, fue para Tosha Schareina.

Quintanilla expresa mucha felicidad

Al finalizar esta competencia, Quintanilla manifestó que “terminamos el Rally de Marruecos y me quedo con una sensación positiva”.

En ese aspecto señala que “este año había sido complicado porque en las carreras pasadas tuve problemas mecánicos que me impidieron ir a mi ritmo, pero esta carrera me sienta muy bien, me sentí rápido, fuerte, con mucha confianza en la navegación y la velocidad, así que eso es una muy buena señal”.

Luego agregó que “era una prueba importante para ver cómo nos encontramos frente al Dakar 2024”.

Finalmente, el motociclista comentó que “fue una carrera de aprendizaje porque estrenamos nuestro nuevo modelo de moto, así que todos los días fuimos aprendiendo y recopilando información. Analizamos cómo estamos, además de permitirnos poder corregir y mejorar aspectos de cara al Dakar. Fue una carrera positiva y me voy contento a casa”.

En el podio africano y a pensar en el Dakar

Con esta victoria en la última etapa, Pablo Quintanilla pudo recortar distancias en la tabla general y terminó el rally en la tercera posición, con un tiempo total de carrera de 15 horas, 59 minutos y 55 segundos.

Quedó a tres minutos y 12 segundos del ganador en Marruecos, Toby Price, y a sólo doce segundos de la segunda ubicación, que fue para el argentino Luciano Benavides, quien, además, se coronó campeón del Campeonato Mundial de Rally Cross Country gracias a este resultado.

Concluida la edición 2023 del Campeonato Mundial de Rally Cross Country, donde el Monster Energy Honda Team se quedó con el título de constructores, Pablo Quintanilla tendrá más de dos meses para preparar la próxima temporada, probar y poner a punto la nueva moto de Honda, y entrenar para su próximo y mayor desafío: el Rally Dakar 2024, que se correrá desde el 5 al 19 de enero en Arabia Saudita.