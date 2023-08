Pablo Quintanilla no ha tenido una fácil misión en el Rally Desafío Ruta 40, que se corre en Argentina. Los problemas mecánicos de la moto, sumado a una penalización en la primera etapa, no le han permitido pelear por la victoria de una extenuante carrera.

Sin embargo, en la cuarta etapa, corrida este jueves, el piloto nacional, pudo mostrar su categoría en los 345 kilómetros cronometrados del día y quedó en la sexta posición, completando su mejor actuación en la carrera válida a la cuarta fecha del Campeonato Mundial de Rally Cross Country.

El representante del Monster Energy Honda Team lideró durante gran parte del recorrido por las dunas de Fiambalá, pero en el último tramo nuevamente sufrió problemas mecánicos que lo retrasaron hasta el sexto lugar, completando la etapa con un tiempo de dos horas, 58 minutos y 56 segundos, a cuatro minutos y 59 segundos del líder de la jornada, el argentino Luciano Benavides.

“Otro día complicado para mí y aún no logramos encontrar la falla mecánica. La especial fue entretenida y me hizo recordar mucho el Dakar de Sudamérica. Fiambalá siempre es complicado y también entretenido, porque las dunas son difíciles, blandas, y se nota la altitud. Las especial fue completa, rápida, con diferentes terrenos, ríos y dunas”, señaló Quintanilla tras llegar a la meta.

Además, agregó sobre el difícil Ruta 40 que ha vivido que “no pude tomar ritmo y fui incómodo toda la especial. Ahora tenemos que buscar cuál es la solución al problema mecánico que vengo enfrentando del segundo día”.

También expresó que “me ha servido para hacer kilómetros de desierto, tener contacto con la hoja de ruta. Si bien no he podido ir a mi ritmo y disfrutar de la carrera, siempre es bueno hacer kilómetros de carrera y sumar experiencia”.

Por eso no se achaca y apunta hacia adelante: “Nuestro gran objetivo es el Dakar, pero todas las carreras queremos ganar y ahora un factor externo a mí me ha impedido tener el rendimiento que me hubiese gustado”.

Con esta posición en la penúltima etapa de la carrera, el piloto chileno queda en la sexta ubicación de la tabla general con un tiempo total de carrera de 13 horas, 53 minutos, y 19 segundos, a 37 minutos y 53 segundos del líder del Desafío Ruta 40, el español Tosha Schareina.

En la última etapa, a disputarse este viernes 01 de septiembre, el nacional buscará recortar el máximo de tiempo posible en el recorrido de 258 kilómetros entre las ciudades de Belén y Salta, que dará por finalizado el rally que se corre en el norte de Argentina.