La participación chilena en el Rally Dakar 2025 se quedó sin uno de sus principales representantes, luego que el motociclista Pablo Quintanilla debiera abandonar la competencia por un grave accidente durante la octava etapa entre las ciudades árabes de Al Duwadimi y Riyadh.

El incidente ocurrió durante la especial de la jornada, específicamente en el kilómetro 133, momento en el que sufrió una fuerte caída, que provocó el actuar de otros competidores, como el argentino Luciano Benavides y el francés Adrien Van Beveren.

Tras la atención de urgencia y el traslado en helicóptero hasta el hospital de campaña para realizarle la evaluación médica, Quintanilla sacó la voz para detallar cómo se siente tras el accidente que le privó de seguir en competencia durante el Dakar 2025.

ver también Pablo Quintanilla queda fuera del Dakar 2025 tras fuerte accidente y Chile pierde a uno de sus representantes

El testimonio de Pablo Quintanilla tras accidente en Dakar 2025

En un emotivo posteo que realizó en su cuenta de Instagram, el nacional detalló que “tuve una fuerte caída a alta velocidad que me ha dejado con pérdida de conocimiento y múltiples contusiones en el cuerpo. Es una lastima abandonar una carrera de esta manera cuando hay mucho trabajo y dedicación detrás, pero así es el deporte, así es la vida“.

“A veces deseamos y trabajamos por algo que queremos, pero la vida nos pone a prueba. Lo importante es seguir persistiendo y nunca rendirse. Me vuelvo a casa con la tristeza de abandonar mi Dakar número 13, pero con la tranquilidad de que he hecho todo lo que estaba mi alcance para llegar en la mejor forma posible y he entregado lo mejor de mí”, expresó Quintanilla.

“Ha sido un camino de mucho trabajo y aprendizaje“, finalizó el chileno, quien agradeció públicamente la asistencia de Benavides y Van Beveren, previo al arribo del helicóptero que lo trasladó hasta el centro médico del Dakar 2025.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo ha sido su historial en la competición?

Pablo Quintanilla compite en la carrera más extrema del mundo desde 2013, donde alcanzó tres podios, con un tercer puesto en 2016, más dos segundos lugares en 2020 y 2022, además de sumar siete etapas ganadas.