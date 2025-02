¿Qué escuchan los riders que corren en el tradicional Valparaíso Cerro Abajo?

Un descenso urbano por los cerros de Valparaíso con importantes drops, curvas y complejos obstáculos que son sorteados a máxima velocidad y contra el tiempo, necesita ser acompañado de la mejor experiencia musical.

Por eso esto es un factor clave para estos atletas extremos que ponen en juego su integridad física mientras entrenan en los distintos circuitos o incluso mientras compiten.

Así es como algunos de los principales riders comparten sus preferencias para la práctica de este deporte en la previa de la edición número 21 de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, la primera parada de la Serie Cerro Abajo, que se llevará a cabo este próximo domingo 2 de marzo.

Ganador de la edición 2019 y 2022, el oriundo de Quilpué, Pedro Ferreira, tiene lo que él considera como “el mejor tema para urban” en “Balling”, de Vibe Chemistry, pero particularmente la versión que además suma a los artistas Songer, Mr Traumatik, Devilman & OneDa. Canción del género Dance/Electrónica del 2022, es una mezcla perfecta de calma, concentración y adrenalina.

La música es clave para los riders en Valparaíso Cerro Abajo

Por su parte, con sólo 25 años, Felipe Agurto ya ha dejado de ser el futuro del descenso urbano y es presente en la máxima categoría. Proveniente de Curacaví, el rider se quedó con el segundo lugar del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo en la edición del año pasado, a sólo centésimas de alcanzar la máxima gloria.

Felipe Agurto es uno de los riders que estarán en Valparaíso Cerro Abajo

Para él, todos los sentidos se activan de menos a más en medio de la calma con el fragmento “if you want me, if you need me, i´m yours”. Se trata de “Innerbloom” de Rufus Du Sol, sencillo del 2016, del género House y que lo hace alcanzar la máxima motivación en esos 2 o 3 minutos de máxima adrenalina.

Pedro Burns, múltiple campeón nacional de Enduro MTB y posicionado dentro de los mejores 20 corredores del mundo, también ha tenido algunas incursiones en el descenso urbano de Valparaíso Cerro Abajo.

La versatilidad en gustos musicales es clave y habla también de su capacidad de adaptarse como atleta de alguna disciplina arriba de la bicicleta. Capaz de escuchar Rock, pasando también por Reggae, Reggaeton y música nacional, entre otros géneros, sin embargo, a la hora de competir, su preferencia para motivarse se inclina por artistas de Rap y Hip Hop.

