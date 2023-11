El deporte está lejos de abandonar Chile, ya que ahora es el turno de los Juegos Parapanamericanos de protagonizar el ambiente con sus importantes competencias. Santiago 2023 sigue de fiesta y acá te contamos todos los detalles del evento.

Los atletas en situación de discapacidad se toman los centros deportivos, donde se espera que al igual que en los Juegos Panamericanos, llegue una buena cantidad de público a apoyar a los nacionales e internacionales que estén en competencia. Serán 18 disciplinas las que tendrán reparto de medallas, por lo que hay una buena oportunidad para que Chile siga sumando preseas en Santiago 2023.

Serán cerca de 2000 deportistas quienes vienen desde 33 países para participar en estos Juegos Parapanamericanos. De esta manera, la querida mascota Fiu seguirá presente en Santiago 2023 y los asistentes tendrán la posibilidad de disfrutar de los más destacados atletas de la región en la continuación de este gran evento. A continuación, te dejamos todos los detalles.

¿Cuándo comienzan los Juegos Parapanamericanos?

Su apertura oficial será este viernes 17 de noviembre a las 20:30 horas, en el Estadio Nacional de Ñuñoa. Finalizarán el domingo 26 del mismo mes.

¿Qué deportes estarán presentes en este evento?

Baloncesto en silla de ruedas

Boccia

Fútbol para ciegos

Fútbol PC

Gólbol

Judo

Para atletismo

Para bádminton

Para ciclismo pista

Para ciclismo ruta

Para natación

Para powerlifting

Para taekwondo

Para tenis de mesa

Para tiro con arco

Rugby en silla de ruedas

Tenis en silla de ruedas

Tiro para deportivo

¿Qué entradas hay disponibles para los Parapanamericanos?

El precio de las entradas es de $3.450 a $6.900 y se pueden conseguir a través de Puntoticket. Todas las disciplinas tienen tickets disponibles, salvo el para ciclismo ruta.

¿Cómo conseguir tickets gratuitos?

Al momento de ingresar en el menú de compra, se debe seleccionar la opción “Gratuidad” o “Gratuidad Silla de Ruedas”, siepre y cuando corresponda. Se pueden obtener un máximo de dos entradas por sesión y son limitadas, por lo que podrían agotarse en cualquier momento.

Mantener el apoyo del público

Uno de los elementos más importantes de los Juegos Panamericanos, fue el masivo apoyo del público al evento. En los diversos centros deportivos o lugares donde se realizaron pruebas, se vio una gran cantidad de espectadores, superando a los Lima 2019 en este aspecto. Por esta razón, ahora la misión que se han plantado las autoridades es lograr que suceda lo mismo en los Juegos Parapanamericanos.

“No me cabe ninguna duda que cuando comience la competencia, los canales comiencen a transmitir y se sepa qué es lo que hacen, qué es lo que está detrás, habrá personas de todas las generaciones, y no solamente gente que esté en situaciones de discapacidad sino que toda la sociedad, que va a entender la relevancia (del evento)“, explicó el Presidente Gabriel Boric en el evento de entrega de la bandera nacional al Team Para Chile.

En Lima 2019, la delegación nacional obtuvo 10 oros, 12 platas y 11 bronces, por lo cual la vara es alta para este 2023, pero es de esperar que con la localía y el apoyo de los seguidores, se logre superar esta cifra de medallas.