No cabe ninguna duda que Fiu fue uno de los grandes héroes que dejaron los Panamericanos de Santiago 2023. La mascota de la cita deportiva llegó directo al corazón de los chilenos, quienes rápidamente le agarraron un tremendo cariño al ave de siete colores.

Eduardo Cortés, diseñador gráfico de Cerrillos y el llamado “padre” de Fiu, relató lo que fue el proceso de creación de la entrañable mascota, además de detallar una suerte de olvido por parte de la organización de Santiago 2023.

En charla con La Tercera, el diseñador declaró que “pensé en Cobi, la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Tiene un diseño sintético. Y yo quería eso: que fuera sencillo y que no se pareciera a un humano. Lo otro que quería era que fuera redondo, para que cuando se hicieran peluches, se pudiera usar como pelota”.

Sobre lo que fue la elección del nombre, Cortés afirmó que “el canto era: fichiu, fichiu. Pero en ese momento escuchaba: fiu, fiu. Y me hizo sentido. Es un pájaro veloz, que va de junco en junco: fiu-fiu-fiu. Y así quedó: Fiu”.

Además, transparentó que en algún momento sintió el temor de perder ante los otros postulantes: “Los otros diseños los hicieron agencias grandes. Había un pehuén que pensé que me iba a ganar. Otro era un puma de una diseñadora a quien sigo, que se llama Sol Díaz. Tiene unos 30 mil seguidores en Instagram. Por eso, no tenía mucha fe”.

“Tuve que dar pena para que me dieran un peluche”

Lamentablemente Cortés contó que vivió una suerte de olvido por parte de la organización de Santiago 2023. “El día en que presentaron a Fiu no me dejaron entrar al acordonado. Fui con mi esposa, mis dos hijos y mi sobrina. Les empezaron a regalar a todas las autoridades un Fiu. Llamé a un contacto que tengo y pedí que me dejaran entrar”, declaró.

“Luego, me acerqué a la fila donde estaban regalando peluches. Pero me dijeron que eran solo para deportistas. Tuve que dar pena: le dije que por favor me diera uno para mi hijo, porque yo era el creador de Fiu. No me creían. Me dieron este que tengo acá en mi estudio”, agregó.

Además, afirmó que “cuando entregué el proyecto, nunca más me pescaron. No me regalaron ni una entrada. Esto va más allá de la plata. Se trata de tener deferencia con la persona que inventó esto”.

Pese a esto, el diseñador quedó feliz con el fenómeno que generó su creación: “Hablaban de una Fiumanía. Yo pensé que era una maniobra de marketing para tratar de vender las cosas que no pudieron”.

“Yo siento que a la sociedad chilena le faltaba un apapacho. Y encontraron en Fiu la figura para aferrarse a eso. Para decir: dejemos de pelear un rato. Descansemos lo emocional y démonos ternura (…) Fiu es muy chileno. Si yo te preguntaba antes de los juegos quién es más chileno, ¿el cóndor o el sietecolores? La respuesta era el cóndor. Pero hoy te pregunto lo mismo y la respuesta es otra. ¿Por qué? Provocó tanto cariño que ya dejó de ser una creación mía. Es como Condorito. Asumió un rol en la sociedad chilena”, concluyó.

¿Cuántas medallas ganó el Team Chile en Santiago 2023?

Chile ocupó el octavo lugar de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 con 12 medallas de oro, 31 de plata y 36 de bronce, en un total de 79 preseas.

¿Quiénes ganaron oro para Chile en los Panamericanos 2023?

El Team Chile logró 12 medallas de oro en los recientes Juegos Panamericanos: Francisca Crovetto (tiro skeet), remo cuatro sin timonel masculino, remo corto doble par de peso ligero femenino, Emile Rotter (esquí náutico), remo cuatro sin timonel femenino, Lucas Nervi (lanzamiento de disco), Santiago Ford (decatlón), Martina Weil (400 metros planos), Enrique Villalón (karate), Emmanuelle Silva (patinaje 200 metros meta), Valentina Toro (karate kumite -55 kilos) y Rodrigo Rojas (karate kumite +84). Y la medalla honorífica a Fiu, claro.

