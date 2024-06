Nicolás Jarry vive un delicado momento de salud por una infección de oído que lo obligó a bajarse del ATP de Queen’s y que ha complicado sus planes de cara a Wimbledon y los Juegos Olímpicos. Vértigos y mareos no le han permitido entrenar. Ahora, él mismo aclaró su diagnóstico.

El tenista habló con LUN y dijo que tenía “síndrome vertiginoso de Ménière”, un trastorno que no tiene cura y que causa pérdida de audición. Sin embargo, él mismo corrigió después en redes sociales que realmente atraviesa una “neuronitis vestibular”, que, por su lado, no afecta la capacidad de oír.

Jarry había explicado a LUN sus complicaciones de salud. “Se me inflamó el nervio del oído por una infección viral, por lo que perdí toda capacidad de balanceo. Ya logré desinflamar el oído para que por lo menos el ojo no se me mueva mucho, porque es un cuadro vertiginoso”, confesó.

“Llevo tres semanas en cama, y esa es una de las situaciones extra-tenísticas que me han ocurrido este año. Aún no estoy entrenando, no tengo la capacidad de ir a la cancha, no sé cuándo podré…”, lamentó después el tenista, quien reveló que ha tenido que reaprender a balancearse.

Nicolás Jarry no la pasa bien: una infección en el oído lo tiene en cama y complica sus planes del año | Getty Images

“El doctor dice que esto puede durar meses, semanas, pero estoy haciendo todos los ejercicios posibles para reducir esto. Estoy con fe e intentando aprovechar y usar el tiempo en otra cosa. Me gustaría tener una fecha (de regreso)”, mencionó.

Nicolás Jarry aclara: ¿Estará en Wimbledon y París 2024?

Hace pocos días se confirmó que Nicolás Jarry representará a Chile en los Juegos Olímpicos junto a Alejandro Tabilo y Tomás Barrios. ¿Peligra su presencia? “No corre riesgo, no debería… Uno nunca sabe qué te trae el futuro, pero estoy seguro y contento”, contestó a LUN.

El torneo de tenis en París 2024 será entre el 27 de julio y el 4 de agosto, pero antes está Wimbledon (del 1 a 14 de julio). Ahí es más complicado. “El doctor dice que es difícil que llegue, pero lo cree posible. Hay que hacer las cosas lo mejor posible, estoy con fe”, declaró.

